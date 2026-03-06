接待特化の高級焼肉店が堺東にオープン、全コース土産付き【焼肉 銀翠苑】

建築会社ラックプラス(堺市)の飲食事業を担うライクイット(堺市)は5日、堺東エリアでの接待需要に応える完全個室の焼肉店「焼肉 銀翠苑」を開業した。これまでライクイットではフランチャイジーとして運営する業態を含む4店の飲食店を運営してきた。今回開業した「焼肉 銀翠苑」は初の高級業態店となる。

堺市内で建設会社を運営する中で、会食や接待に利用できる店が限られており、プライバシーが保たれる完全個室で食事を提供する場を自社ビルの中に上質な空間を設計した。

提供する料理はコースでの提供のみとなっている。月コース(10品1万1000円)に1品追加される華コース(11品、1万3200円)では、「追いの一皿」としてコースに出てきた肉の中から「おかわり」したいものを選んでもう一度楽しめる。タレ焼きの「本日の和牛特選部位」は燻製の煙をまとわせ風味をプラスし、デザートでは箱の中から選べるハーゲンダッツアイスクリームと、提供の際の演出にもエンタメ要素を加えて凝ったものになっている。

また、接待需要に特化した店として、コース全てにお土産として、いなり寿司の詰め合わせ「SAKAI NO INARI」が含まれる。

谷英人店長は「肉は基本的に厳選した和牛を提供している。接待だけでなく、記念日などでも利用していただけるようにしていきたい」とした。

【店舗概要】▽所在地＝堺市堺区北瓦町2‐1‐9エルプレイス堺東5階▽営業時間＝午後5時から午前0時(ラストオーダーは午後10時)▽席数＝18席(個室数4)▽定休日＝月曜日▽客単価＝15000円▽目標年商＝6000万円