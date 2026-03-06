チェコ野球協会が公式Xを更新、スポンサーの日本企業へ感謝

ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）の1次リーグC組に出場しているチェコ代表の公式X（旧ツイッター）が5日に更新され、支援を受ける日本企業への感謝の思いが綴られた。「心から感謝しています！ 」と記された投稿に、両国の間に存在する温かい絆が滲み出ている。

チェコ代表は5日、東京ドームで行われた1次リーグで韓国代表と対戦した。大半の選手が野球とは別の本職を持つ“二足のわらじ軍団”として知られ、2023年の前回大会から日本のファンを魅了してきた。そんな彼らの「仕事と野球の二刀流」の活動を支援すべく、2025年4月にチェコ野球協会とスポンサーシップ契約を締結したのがKPMGジャパンだった。

この日の試合には同社の関係者も応援に駆けつけていたようで、チェコ代表の公式Xは「@KPMG_JP の皆さまからのご支援に心から感謝しています！ 本日の試合だけでなく、この3年間にわたるサポートにも本当にありがとうございます！」と感謝のメッセージを投稿した。

前回大会で築かれた日本との親交は、3年の時を経て確固たる絆へと発展している。選手たちのひたむきなプレーや、対戦相手やファンへのリスペクトを忘れない姿勢が、国境を越えて日本の企業をも動かした形だ。仕事と野球の“二刀流”に挑み続けるチェコ代表の姿に、日本のファンや支援者たちも最大の敬意を持って熱いエールを送り続けている。（Full-Count編集部）