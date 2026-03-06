ユーチューバーのヒカルが6日までに更新された、ユーチューバー「カジサック」ことキングコング梶原雄太のYouTubeチャンネルに出演。超大物ユーチューバーに対し「裏では汚い」と指摘する一幕があった。

1日に更新された動画で、ヒカルは梶原、料理研究家リュウジ氏とともに酒を飲みつつ“泥酔はしご酒”トークを行った。

トークの中盤で、ユーチューバーHIKAKINの話題になった際、リュウジ氏が自身の発言の一部をカットするように梶原に要請する場面があった。

終盤のトークの際、ヒカルはその件を持ち出し、リュウジ氏に対し「俺ね、“ダサい”と思ったの1個言っていいですか？ HIKAKINの（話題の）とこ“カットして”（と言ったのは）ダセぇわ！ あんだけ（リュウジ氏が）“俺は忖度しない”（といってて）…聖人を前にしたら忖度すんのかよ！」とツッコミまくった。

リュウジ氏は「お前は分かってない。そういうのあるのよ…。お前、ほんとにふざけんなよ。お前の言いたいことはわかるよ」などと言い返し、2人とも大笑いし盛り上がった。

さらにヒカルは「リュウジさんほど尖っている人、レアなんですよ。俺はすごい好きなんですよ。でもそんなリュウジさんでも言えないことがあるじゃないですか、世の中には。俺だけは先陣切ります」と宣言した上で、「俺は、ずっと思ってたことがある。HIKAKINのね、“聖人ブランディング”…あいつ、裏ではめちゃくちゃ汚いから」と私見を述べた。