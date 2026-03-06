この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

すぎやま氏が自身のYouTubeチャンネルで「卒業式の返事でフザけている動画がバズっているのを時々見かけます。これについての教員の本音。 #元教師 #先生 #卒業 #卒業式」を公開した。動画では、卒業式の呼名の際に生徒がふざけた返事をすることに対し、元中学校教師の視点から「絶対やめて」と強く苦言を呈し、それを容認する一部の学校側へも厳しい言葉を投げかけている。



SNSの普及もあり、近年は卒業式の返事で奇抜なパフォーマンスをする生徒の動画を目にする機会が増えた。こうした風潮に対し、すぎやま氏は「担任として悲しい」と率直な思いを明かし、その理由を語り始めた。



同氏は、卒業式という行事を「3年間がんばってきて、ようやく生徒を送り出す晴れの舞台」と位置づける。担任教師は涙をこらえながら一人ひとりの名前を呼んでいるにもかかわらず、その神聖な壇上で「寒いネタ」や「ナルトダンス」などを披露されることは、教師にとって受け入れがたい現実だと指摘する。



長年寄り添ってきた教え子に対し、「最後の最後でそんなくだらないことされたら、本当にガッカリするし、本当に悲しい」と本音を吐露。「すべて台無し」「めちゃくちゃ嫌な思い出で終わります」と、軽率な行動が教師の心にどれほどの傷を残すかを強く訴えかけた。



さらに矛先は、生徒の振る舞いだけでなく、それを許容する学校側の姿勢にも向けられた。SNS上では一部の高校でこうしたパフォーマンスが許可されているという情報があることに触れ、「その高校の先生おかしいと思う」「教育者失格だよ」と一刀両断する。



すぎやま氏は、卒業式が単なるイベントではなく、学習指導要領などでその意義や目的が明確に定められている厳粛な行事であることを説明。その事実を踏まえた上で、「卒業式を一発芸大会にしちゃったら、そんなんは絶対ダメだと思うよ。おかしいと思う」と述べ、学校行事が持つ本来のあり方と尊厳を守るべきだという力強いメッセージを残して動画を締めくくった。