この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

12人産んだ助産師HISAKOさんがYouTubeチャンネル「【12人産んだ】助産師HISAKOの子育てチャンネル」で、「【通院不要】自宅で出来て経済的！シリンジ法の妊娠率と注意点（お手紙シリーズ）」と題した動画を公開した。動画では、性交を持つことが難しいカップルに向けた自宅でできる妊活「シリンジ法」について解説し、「妊娠率は自然妊娠と一緒」という心強い事実と、実施にあたっての重要なポイントを提示した。



動画は、夫の勃起障害や膣内射精障害により妊活が難航しているという視聴者からの手紙をきっかけに展開された。HISAKOさんはまず、シリンジ法について「注射器の針の部分を外した」ような専用キットを使い、採取した精液を膣内に注入する方法だと定義する。具体的な手順として、マスターベーションで採取した精液を10分ほど置いてサラサラに「液状化」させ、シリンジで吸い上げて膣の奥へ注入するという流れを説明。これは、女性側に性交痛や恐怖心がある場合や、男性がプレッシャーで性行為を完遂できない場合などに、自宅でできる有効な手段であるという。



また、多くの人が抱く「人工授精との違い」についても詳しく解説された。病院で行う人工授精は、精液を洗浄・濃縮して元気な精子を選別し、「子宮の中」へ直接届ける医療行為である。対してシリンジ法はあくまで「膣内」に注入するため、そこから精子が自力で泳いで卵子を目指すプロセスは通常の性行為と同じであるとした。そのため、「精子の選別」はないものの、通院の必要がなく、1回500円から1000円程度のキットで行えるため、経済的かつ精神的な負担が少ない点がメリットとして挙げられた。



最も気になる妊娠率について、HISAKOさんは「健康な20代・30代であれば（1周期あたり）20%程度」とし、「シリンジ法だから妊娠率が落ちるということはない」「自然妊娠と全く同じだと考えてもらったらいい」と断言した。一方で、デメリットとして器具の再利用による感染症リスクや、「不自然な方法ではないか」という心理的な葛藤を抱くケースがあることも指摘。清潔操作の徹底と、夫婦間の意識の共有が大切だと語った。



さらにHISAKOさんは、相談者が計画していた「排卵日付近に5日間連続で実施」という案に対し、男性側の身体的・精神的負担を懸念。「1日おきの2～3回でも妊娠率は変わらない」という統計データを示しつつ、男性にはリラックスできる採精環境を作ることが重要だとアドバイスした。



最後にHISAKOさんは、シリンジ法を選択することについて、男性としての能力不足などと捉える必要は全くないと強調。「方法にこだわらずに前に進もうねと言ってくれるほうが、よっぽど男としてかっこいい」と、夫婦で協力して前に進もうとする姿勢を称賛し、妊活における柔軟な選択肢の一つとして推奨して締めくくった。