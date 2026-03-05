日本テレビ系「世界一受けたい授業 ＷＢＣスペシャル」が５日に放送され、元中日監督の落合博満氏が講師として出演した。

落合氏は、現役時代にプロ野球史上唯一となる三冠王３回、首位打者５回、本塁打王５回、打点王５回、ＭＶＰ２回、ベストナイン１０回と輝かしすぎる経歴を誇り、日本球史に残る強打者として知られる。

落合氏は、侍ジャパンでも大注目される大谷翔平のスゴさを聞かれると「メジャーでも日本でも誰も成し得なかった二刀流ですよ…。ピッチャーで、打者で。それを事もなげにやり遂げている選手。もう絶賛の言葉しかないですね。これからも出てこないんだろうと思います。それだけスゴいことを彼はやっている…」と絶賛した。

元プロ野球選手でタレント・長嶋一茂は、落合氏の出演に緊張の面持ち。「落合さんが、そうおっしゃるので…。全て正しいです」と背筋を伸ばして笑わせた。

進行のくりぃむしちゅー・上田晋也が、現役時代の一茂について聞くと、落合氏は「才能はあったと思います」と即答した。上田が、つづけて「なぜ、そんなに成績残せなかったんですかね？じゃあ…」と聞くと、落合氏は、一茂の父で「ミスタープロ野球」と呼ばれた長嶋茂雄さんに言及。「お父さんがあまりにも偉大すぎたんでね…。比較されてどうなのかっていう…」と話した。

一茂は「もう、落合さんが言ってることは全て正しいです」と緊張の面持ちで再び背筋を伸ばして笑わせていた。