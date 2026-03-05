LGエレクトロニクス・ジャパンは、モバイルノートパソコン「LG gram」2026年ラインナップ第2弾として、フラッグシップモデル「LG gram Pro」を2026年4月下旬より順次発売します。

記事のポイント マグネシウムとアルミニウム合金を組み合わせた新素材により、16インチの大画面ながら約1199gという軽さを実現。持ち運びやすく、モバイル用としても使えます。

「LG gram Pro」は、17インチ／16インチの2サイズをラインナップ。複数ウィンドウを並べるマルチタスクはもちろん、動画編集のタイムライン、プログラミングのコード表示、Excelなどの表計算作業でも、大画面ならではの一覧性の高さを実感できます。

↑カラーはエアロミニウムシルバーとオブシディアンブラックの2色（17インチはオブシディアンブラックのみ）。

さらに、16インチの一部モデル（16Z90U-KUB5J／16Z90U-KUB9J）は有機ELディスプレイを搭載。2880×1800（WQXGA+）の高解像度に加え、DCI-P3 100%カバーで、写真・動画など色の再現性を重視する用途にも向く仕様です。その他モデルもIPSパネルを採用し、2560×1600（WQXGA）、DCI-P3 99%カバーなど、見やすさに配慮されています。

CPUは「インテル Core Ultra プロセッサー（シリーズ3）」または「AMD Ryzen AI プロセッサ」を搭載。高速メモリ／SSDと高度な冷却システムも組み合わせ、マルチタスクや高負荷処理でもパフォーマンスを維持しやすい設計です。

また、全モデルが「Copilot＋ PC」準拠。AI処理を担うNPUも活用しながら、生成・解析を含む作業の生産性を向上します。

新素材で薄型軽量を実現

16インチの一部モデルでは、マグネシウムとアルミニウム合金を組み合わせた新素材「Aerominum」を採用し、約1199g・約12.4mm（突起部除く）を実現しています。

外観は上質さを感じさせるアトリエ・ブラッシュパターンを施し、傷や指紋が目立ちにくい実用性にも配慮。さらに全モデルで、米国国防総省制定のMIL-STD-810Hテストを7項目クリアしており、通勤・通学や外出先での利用も想定した堅牢性を実現しています。

LG独自アプリ「LG gram Link」により、iOS／Android／webOSなどのデバイスとファイル共有や画面共有が可能。ネットワークがない環境でも写真・動画・ドキュメントをやり取りできたり、タブレットをサブディスプレイとして拡張・複製したりと、制作・仕事環境の“つながり”を強化できるのも魅力です。

LGエレクトロニクス・ジャパン 「LG gram Pro」 発売日：2026年4月下旬より順次発売 オープンプライス

The post 新素材で薄型軽量を実現！ 大画面でも軽快に持ち運べるフラッグシップモデル「LG gram Pro」 appeared first on GetNavi web ゲットナビ.