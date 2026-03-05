3月4日、「嵐」が活動終了前に新曲『Five』をデジタルリリースし、大きな反響を呼んでいる。新曲で盛り上がるなか、櫻井翔の “髪型” にも注目が集まっているようだ。

発端となったのは、櫻井が月曜キャスターとして出演した2日の報道番組『news zero』（日本テレビ系）だ。

「番組ではおなじみの上下スーツ姿で登場した櫻井さんですが、髪色がやや暗めの茶髪になっていたのです。嵐は3月13日から5月31日まで5大ドームツアーを開催し、このツアーをもって活動終了します。櫻井さんの茶髪ビジュも、ライブに向けてのものではないかと見る向きも多いようです」（スポーツ紙記者）

櫻井のイメチェンした髪型に関して、Xでは

《翔くん、茶髪でコンサートに向けて気合い入ってるな》

《櫻井翔久々の明るい髪色 アイドルに仕上げて来てる》

《翔くん茶髪 チャラ櫻井見れたりする？》

など、驚く声が聞かれている。櫻井の茶髪は、ファンの思い入れが深いようだ。

「櫻井さんは、2002年のドラマ『木更津キャッツアイ』（TBS系）でやや短めの明るいブラウンカラーで役を演じ、その髪色がファンから好評でした。その後もドラマで茶髪姿を披露することはありましたが、2006年に『news zero』に出演して以降、キャスターとしての仕事もあってか、黒髪など落ち着いた色が定着していたのです。それだけに、久しぶりの茶髪を “回帰” と喜ぶファンも多かったようです」（芸能記者）

嵐は2025年5月にグループの活動終了を発表し、衝撃を与えた。ただ、活動終了が明かされて以降、櫻井のビジュアルに変化が目立つようになったという。

「近年の櫻井さんは、SNSで顔まわりが “ふっくら” したと指摘されることもしばしばでした。ただ、2025年7月のドラマ『放送局占拠』（日本テレビ系）で主演を務めた際は頬がシャープになり、やせたと驚くファンが続出したのです。

さらに、2026年1月の『櫻井・有吉THE夜会』（TBS系）では、以前より襟足を伸ばし、外にカールさせた “外ハネ” ヘアを披露していました。イメチェンする機会が増えたことから、ラストステージに向けた “調整期間” と見る向きもあったようです」（同）

ツアーの皮切りとなる13日の北海道公演、櫻井はどんな姿でステージに立つのか。