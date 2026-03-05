Image:Amazon.co.jp

Amazon（アマゾン）では、2026年3月3日（火）0時から3月5日（木）23時59分まで｢Amazon新生活先行セール｣を開催中。

現在、15,000Paもの吸引力と常に浄水で洗う新ローラーモップを搭載したAnker（Anker）の最新ロボット掃除機「Eufy Robot Vacuum Omni C28」が、2月24日の発売から早くもお得に登場しています。

Anker Eufy (ユーフィ) Robot Vacuum Omni C28 (ロボット掃除機) 【2026年2月最新/ローラーモップ/全自動クリーニングステーション/自動ゴミ収集/モップ洗浄・乾燥/15000Pa 吸引力/モップリフト/水拭き/マッピング/障害物回避/毛がらみ除去/アプリ操作】ブラック 79,990円 （20％オフ） Amazonで見る PR PR

15,000Paの最強吸引で取りづらいゴミにも対応。Ankerの「Eufy Robot Vacuum Omni C28」が発売直後に20％オフ！

15,000Paの最強吸引力と常に浄水で洗う新ローラーモップを搭載した、 Ankerの最新ロボット掃除機「Eufy Robot Vacuum Omni C28」。2月24日発売の最新モデルが早くも20％オフとお得に購入できるチャンスです。

AnkerのスマートホームブランドEufyから登場した「Eufy Robot Vacuum Omni C28」は、Eufy史上最強となる15,000Paの吸引力を実現したロボット掃除機です。微細なホコリからカーペット奥のゴミまでパワフルに吸引。吸引力の強化により、ペットの毛や砂ぼこりといった取りづらいゴミにも対応します。

さらに、毛がらみ掃除不要の新発想ブラシや、ゴミ収集、モップ洗浄、約50℃の温風乾燥まで全て自動で完結する全自動クリーニングステーションを搭載。ロボット掃除機のメンテナンスの負担を軽減してくれるのも嬉しいポイントです。

常に浄水で洗うローラーモップを新採用

本機のもうひとつの注目ポイントが、常に浄水で洗いながら拭き上げる新開発のローラーモップです。さらに、約1.0kgの圧力で床に押し当てて拭く構造により、こびりついた汚れにもアプローチ。従来の“なぞるだけ”の水拭きとは一線を画す仕様で、吸引と水拭きを高いレベルで両立し、日々の掃除を一段上のクオリティへ引き上げてくれます。

15,000Paの最強吸引力と約1.0kg圧力の浄水ローラーモップを備えた最新モデル「Eufy Robot Vacuum Omni C28」が、発売直後に20％オフは狙い目ですよ。

なお、上記の表示価格は2026年3月5日11時現在のもの。変更や売り切れの可能性もありますので、それぞれ販売ページでご確認ください。

