Appleは、新型ノートパソコン「MacBook Neo」を3月11日に発売する。価格は9万9800円～。本日より予約を受け付ける。

「MacBook Neo」の価格は、256GBストレージとMagic Keyboardを搭載したモデルが9万9800円、512GBストレージとTouch ID搭載Magic Keyboardを搭載したモデルが11万4800円となっている。

「MacBook Neo」は、より手ごろな価格で提供する新モデル。アルミ筐体を採用し、重さは1.23kg。ファンレス設計により完全に無音で動作する。カラーバリエーションは、ブラッシュ、インディゴ、シルバー、シトラスの4色が用意される。ディスプレイは、13インチのLiquid Retinaディスプレイ（2408×1506ピクセル）を搭載。500ニトの輝度と10億色表示をサポートし、反射防止コーティングが施されている。

チップセットには「A18 Pro」を搭載しており、8GBのユニファイドメモリーを備える。「macOS」を利用でき、Webブラウジングなどの日常的なタスクにおいて、最新のIntel Core Ultra 5搭載パソコンと比較して最大50％高速としている。16コアのNeural Engineにより「Apple Intelligence」をはじめとするオンデバイスでのAI処理能力は最大3倍、写真編集タスクは最大2倍に高速化されている。バッテリー容量は36.5Whで、1回の充電で最大16時間のビデオストリーミングに対応する。

入力インターフェイスとして、本体と同色に揃えられたMagic Keyboardと、大型のMulti-Touchトラックパッドを搭載する。外部端子として、USB 3とUSB 2対応のUSB-Cポートをひとつずつと、ヘッドホンジャックを備える。ワイヤレス通信はWi-Fi 6EおよびBluetooth 6をサポートする。そのほか、1080p FaceTime HDカメラや、ノイズを低減するデュアルマイク、空間オーディオとDolby Atmos対応のデュアルスピーカーを内蔵する。