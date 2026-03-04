レコード盤を挟んで聴くスタイルからその愛称が命名され、1982年に初代モデルが発売されたレコードプレーヤー「サウンドバーガー（SOUND BURGER）」。現在はオーディオテクニカがBluetoothのワイヤレス接続、USB-C充電といったイマドキな機能を盛り込んで復刻しています。そのサウンドバーガーが“サメ漁”とコラボ。3月5日にMakuakeで応援購入プロジェクトの公開を予定しています。

サメデザインが楽しいレコードプレーヤー

「SHARK BURGER」は、地域に根付いた文化とアナログレコードの魅力を次世代へつなぐプロジェクトとして、宮城県気仙沼の伝統産業である“サメ漁”とコラボしたモデル。サメの要素を随所に盛り込んだ、楽しいデザインに仕上がっています。シャークブルーの本体にはサメのキバが。

レコード針のカートリッジはサメの形状で、レコード盤の海の上を優雅に泳ぎながら音楽を鳴らしてくれます。

レコードを乗せるターンテーブルには、海の仲間たちが大集合。

ハンドルにはサメ皮を使用し、伝統的なサメ漁とのコラボを強く印象付けます。

もちろんレコードプレーヤーとして、33回転にも45回転にも対応。BluetoothオーディオとしてスマホやPCにワイヤレス接続して再生できる他、3.5mmジャックからの有線出力にも対応します。

3月5日から応援購入プロジェクトを公開

Makuakeで3月5日から応援購入プロジェクトを公開予定。数々のサメ映画を紹介してきたガジェット通信としても注目したいプロジェクトです。

Makuake｜地域の文化とレコードの魅力を次世代へ。オーディオテクニカのレコードプレイヤー｜Makuake（マクアケ）