3月4日、B3の湘南ユナイテッドBCは、3月14日に秋葉台文化体育館（神奈川県藤沢市）で開催されるホームゲームのさいたまブロンコス戦に、動画クリエイターのはじめしゃちょーを特別ゲストとして招待することを発表した。

昨秋よりB.LEAGUE ONE参入条件となるホームゲーム入場者数4万人達成を目標に自由席全席を無償で提供するプロジェクトに取り組んできた湘南BC。今シーズン残り2節（4試合）を残して目標達成まであと3437人（1試合あたり860人）まで迫り、ラストスパートとして日本を代表する動画クリエイターのはじめしゃちょーをゲストに迎える。

今回の起用の理由については「はじめしゃちょーは高校時代からバスケットボールに打ち込み、自身のチャンネルでもバスケ関連の動画企画を発信しています。さらに、Bリーグクラブとの企画や3x3イベントへの出演実績もあり、バスケットボールとの親和性が高いクリエイターです。高い認知度と親しみやすさを生かし、これまでクラブと接点の薄かった子ども・ファミリー層への入口を広げる存在として、今回の起用を決定しました」と説明している。

当日は、試合開始前の14時00分からはじめしゃちょーによるフリースローチャレンジや選手入場パフォーマンスへの参加などプレゲームイベントを実施する。















【動画】B1川崎では3Pに挑戦！はじめしゃちょーの実力は？