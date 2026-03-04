元人気子役「我が家の毎年恒例チラシケーキ」ひな祭りをお祝い「豪華すぎる」「海鮮もフルーツもたっぷり」と絶賛の声
【モデルプレス＝2026/03/04】女優の谷花音が3月3日、自身のInstagramを更新。ちらし寿司で作ったケーキを公開し、反響を呼んでいる。
【写真】21歳元人気子役「盛り付けのセンス抜群」毎年恒例チラシケーキ
◆谷花音、毎年恒例の「チラシケーキ」を披露
谷は「今日はひな祭り ひなあられ大好きです」とつづり、一口大のケーキや桜餅、フルーツが贅沢に盛られた器の前で撮影した写真を投稿。続く投稿では「我が家の毎年恒例チラシケーキも」とコメントし、海老やサーモン、きゅうり、きぬさやで華やかに飾られたちらし寿司を披露。立体的に盛られた、まるでケーキのような“チラシケーキ”のほか、海鮮をふんだんに使用したロール寿司やサラダなどが並ぶ、豪華な食卓を公開している。
◆谷花音の投稿に反響
この投稿に「チラシケーキ、豪華すぎる」「美味しそう」「毎年恒例なんですね、すごい」「盛り付けのセンス抜群」「海鮮もフルーツもたっぷり」「豪華でテンションがあがる」「最高のひな祭り」といった声が寄せられている。（modelpress編集部）
