Maverick Mom、1stフルアルバム『Travessia』でメジャーデビュー決定。初の全国ツアー開催決定も
Maverick Momが、2026年5月13日に発売の1stフルアルバム『Travessia』にてビクターエンタテインメントよりメジャーデビューすることを発表した。あわせて、最新アーティスト写真も公開された。
発表の舞台となったのは、2026年3月3日に東京・SHIBUYA PLEASURE PLEASUREで開催されたワンマンライブ＜「前日譚」＜東京編＞＞。公演終盤に上映されたドキュメンタリー映像内で、5月13日発売のアルバム『Travessia』でのメジャーデビュー、さらに初の全国ツアー開催、さらに配信シングル「スイセン」のリリースが明かされ、会場は大きな拍手に包まれたという。なお、公演内で上映された映像は、Maverick Mom公式YouTubeチャンネルにて公開された。
ポルトガル語で「道」「人生」「横断」を意味する言葉が冠された『Travessia』 は、メジャーデビューという新たな船出に際し、音楽とともに歩む人生の行方を自ら指し示すコンセプトアルバムだという。CDのDisc1には、完全新曲13曲を収録。前作EP『COMPASS』で提示したキャッチーかつカオティックな音楽性をさらに推し進め、メンバーそれぞれのバックグラウンドを横断しながら、より広がりのあるポップサウンドへと昇華させている。Disc2には、活動初期からライブで披露してきた「Super Face」の初音源化をはじめ、バイラルヒットを記録した「儚夏」など、インディーズ期を代表する楽曲を含む全13曲を収録している。
3月4日より配信開始となる新曲「スイセン」は、スイセンの花言葉“愛をもう一度”をモチーフに制作されたラブソングだという。終わりを迎えた後に初めてあふれ出す感情を、繊細なメロディとバンドサウンドで描き出しているとのこと。また、本楽曲のリリックビデオも配信リリースと同日の3月4日20時に公開される。映像は、Maverick Mom「儚夏」のリリックビデオも手がけたlilsomが再び担当した。
そして、アルバム『Travessia』を携えた初の全国ツアー＜Maverick Mom ONEMAN TOUR 「TRAVESSIA」＞を開催することも決定した。5月24日の福岡INSAを皮切りに、愛知・名古屋ell FITS ALL、仙台enn 2nd、大阪Live House Animaを巡り、東京は7月10日のヒューリックホール、そしてツアーファイナルを7月17日に地元・金沢AZで迎える。新たに開設された公式ファンクラブ「EASTER」にて本日21時30分から先行販売が開始される。
◾️南出大史（Vo, G）コメント
遂にって感じですね。
僕らの中で1個の大事な目標でもあったので。
ビクターエンタテインメントは、今までの自分を形成してくれたアーティストがとても多く、とても嬉しいし光栄な気持ちです。
そして、そのデビューアルバムが全曲新曲という、中々攻めた内容になっていますが、今まで僕らを応援してくれた人、そしてこれから僕らの事を知る人達全員が度肝を抜く作品に仕上がったなと感じています。
なんてったって、我々は異端児なもんですから(笑)
常に唯一無二の新しさを体現し続けるバンド、それがMaverick Momです。
メジャーに行っても、それはずっと変わりません。期待しててください。
そしていきなり全公演ワンマンツアー、今年のMaverick Momも、やばいですよ。
◾️ON（Dr）コメント
最初は本当に軽い気持ちで始めたバンドが、結成後すぐ大会で優勝して、フェスに出て、もちろんトントン拍子ではなかったものの4年でメジャーデビューまで漕ぎ着けて、本当に感慨深いものがあります。
インディーズ時代の4年間、沢山の素敵な人とも出会えたし、何よりこのバンドを組んでだからこそ出来た音楽体験が本当に楽しかったです。めちゃめちゃしんどかったし色んな事があったけど、粘り強くやってきて本当に良かったです。
メジャーになっても僕らは変わらず変わり続けていくと思います。当たり前だけど通過点でしかないからね。これからもっともっと大きな規模で僕らの音遊びをみんなに届けれたらなと思ってます。楽しみだね。
◾️中野武瑠（Gt）コメント
本気で続けてきたのがギターでした。
バンドに憧れてギターを始めましたが、人と関わるのが苦手で成長過程としてSNSに動画をあげる日々でした。
それがきっかけで南出くんに誘ってもらい、メジャーデビューした今では人生の中で一番大きな転機だったと思います。
バンドを初めた当初は、メジャーデビューしたいというものの漠然としていて形の見えない夢のようなものでした。
フルアルバムも。
この先どうなるかはわからないけど、憧れたバンドの横に立てるまで、日本を代表できるバンドになれるまで進んで行けたらいいなー、
◾️タイゾー（Ba）コメント
初心者セットを買って、右も左も分からずベースを弾いていた10代半ば頃、まさかメジャーデビューまで行くとは思ってもいませんでした。
高校3年生の時、Vo.南出大史にInstagramのDMで「バンドをやらないか」と誘われたあの時から僕の人生は大きく変わり、そこから今に至るまでに出会ってきた沢山の方々のお陰で僕たちは次のステージへと行くことが出来たのだと思います。本当に感謝しきれません！
これからもどうぞMaverick Momをよろしくお願いします！
◾️先行配信「スイセン」
2026年3月4日（水）リリース
配信：https://MaverickMom.lnk.to/Suisen
◾️1stフルアルバム『Travessia』
2026年5月13日（水）リリース
○通常盤（2CD）
\4,400（税込）VICL-66146〜7
購入：https://www.jvcmusic.co.jp/-/Linkall/VICL-66146.html
▼収録内容
＜Disc1＞
1.overture
2.Travessia
3.カラクリ
4.孤独に解く
5.G.A.P.P.A
6.ドメスティックシークレット
7.ポラリス
8.interlude
9.アルカディア
10.Shower!!!!!
11.ドライヤー
12.スイセン
13.宝島
＜Disc2＞
1.ZONE（再録）
2.Monster（再録）
3.My name（再録）
4.Fancy
5.Transcend even God
6.旅立日記
7.イエローメッセンジャー
8.青く、春
9.儚夏
10.アスニヒカル
11.ジーニアス
12.徒花
13.Super Face
○アナログ盤（2LP）
\7,700（税込）VIJL-60420〜1
購入：https://www.jvcmusic.co.jp/-/Linkall/VIJL-60420.html
▼収録内容
＜Disc1＞
Side A
1.overture
2.Travessia
3.カラクリ
4.孤独に解く
Side B
1.G.A.P.P.A
2.ドメスティックシークレット
3.ポラリス
＜Disc2＞
Side A
1.interlude
2.アルカディア
3.Shower!!!!!
4.ドライヤー
Side B
1.スイセン
2.宝島
3.儚夏（Bonus Track）
▼チェーン別オリジナル特典
・タワーレコード 全国各店 / タワーレコードオンライン：オリジナルロゴステッカー〈A〉
・HMV 全国各店 / HMV&BOOKS online：オリジナルロゴステッカー〈B〉
・Amazon.co.jp：メガジャケ
・楽天ブックス：オリジナルロゴステッカー〈C〉
・ビクターオンラインストア：「Travessia」オリジナルポスター（A2サイズ）
※楽天ブックスでは、特典つき商品のカートがアップされます。特典をご要望のお客様は特典つき商品をお買い求め下さい。
※特典の数には限りがございます。お早目にご予約下さい。
※一部お取扱いの無い店舗等もございますので、詳しくはお近くの店舗へお問い合わせ下さい。
※特典絵柄は後日公開いたします。
※特典対象店舗は順次追加となることがございます。
※特典の内容・デザインは予告なく変更する場合がございます。
▼VOS限定 早期予約キャンペーン
対象期間中、VICTOR ONLINE STOREにて対象商品をご予約頂いた方に、下記特典をプレゼント致します。
＜対象商品＞
アルバム「Travessia」
・通常盤[2CD]：VICL-66146〜7 / 4988002953110 / 税込\4,400(税抜\4,000)
・アナログ盤[2LP]：VIJL-60420〜1 / 4988002953127 / 税込\7,700(税抜\7,000)
＜対象期間＞
2026年3月3日（火）21:30 〜 2026年3月29日（日）23:59
＜キャンペーン特典＞
Maverick Momメンバー直筆サイン入り「Travessia」オリジナルポスター(A2サイズ)
※VICTOR ONLINE STORE限定先着特典・「Travessia」オリジナルポスター(A2サイズ)にメンバーが直筆サインを致します。サインの入っていないポスターは同梱されません。ご注意ください。
◾️＜Maverick Mom ONEMAN TOUR 「TRAVESSIA」＞
2026年
05/24（日）福岡・INSA
05/29（金）名古屋・ell. FITS ALL
06/21（日）仙台・enn 2nd
06/26（金）大阪・Live House Anima
07/10（金）東京・ヒューリックホール東京
07/17（金）金沢・AZ
▼チケット
＜福岡・愛知・宮城・⼤阪・⽯川公演＞⽴⾒ \4,000（ドリンク代別）
＜東京公演＞全席指定 \4,000（ドリンク代別）
オフィシャルファンクラブ会員先行（抽選）
受付期間：3/3（⽕）21:30〜3/15（⽇）23:59
URL：https://maverick-mom.com/feature/tour-travessia
FC詳細：https://maverick-mom.com
