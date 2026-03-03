“風俗カメラマン界の長澤まさみ”と呼ばれる写真家が「風俗」と言わず「ナイトワーク」とするのにこだわる背景

“風カメ界の長澤まさみ”と呼ばれる美貌の持ち主である、人気風俗カメラマンのチチ。Xでは人気風俗嬢の写真から「撮影・チチ」のクレジットが何度も拡散され、同業者からは新世代のカメラマンとして賞賛の声が挙がる。





そんな彼女の仕事哲学に迫った『風俗カメラマン 「姫」を輝かせる者たちの世界』より一部抜粋、再編集してお届けする。

風カメ界の長澤まさみ

身体の芯から冷えるような寒さが続いていた2025年2月のとある日の夜、都内のシティホテルのラウンジで彼女と初めて会った。





チチ──。レタッチャーの瑞月は、「今、風俗写真家のなかで、チチさんは1位2位を争うほどの人気」と絶賛していた。KOHAKUは「SNSでバズる写真を得意とする新世代の風俗カメラマンではないでしょうか」と評する。確かに、Xでは何度も「撮影・チチ」とクレジットされている人気風俗嬢の写真を見かけていた。チチはコートを脱ぐと、黒のニットでワンショルダーのワンピース姿に。シックでありながらセンスの良さを感じさせる。名刺交換をし、マスクを外して現れた素顔を見て驚いた。写真でもきれいな雰囲気は伝わるが、実物はそれ以上。大袈裟ではなく、俳優の長澤まさみ似の美人なのだ。インタビューをしながら、ずっとドキドキしてしまった自分がちょっと恥ずかしい。

そんな気持ちを気づかれないように、話を聞くことにした。まずは、子どもの頃の話から始めてもらった。



「姉と弟、3人きょうだいの真んなかで、かなりインドア派でした。中学の時は水泳部に所属していました。姉も弟も水泳をやっていたので、なんとなく私も始めましたが、家でゲームをやったりしているほうが好きでした。高校に行ってからは、部活はしませんでしたね」



友だちも少なかったと、チチは振り返る。きょうだいがいながらも、内省的な面を強く感じさせる子ども時代を淡々と、そして一つひとつの言葉をじっくり考えて選ぶように話す。その姿がとても印象的だった。



「将来については、自分が何をやりたいのか、はっきりしたものが見えなくて、高校卒業後は医療系の専門学校や税理士の学校に通いましたが、長続きしなかったんです」

そんなチチのターニングポイントは、風俗嬢をしていた友人の写真撮影だったと語る。



「仲のいい子がナイトワークをしていて、ある時、写真の悩みを聞いたんです。お店によっては、1日に何件も写メ日記を投稿しなければいけないというルールがあって、ストックの写真が足りない。自撮りでいい写真が撮れないって。日記の文章は書けるけど、いい写真が無いから困っている、と。あまり深く考えずに、『じゃあ、手伝おうか？』と言って、その子を撮影したんです」



短大在学中のタイミングだった。その時に撮った写真を、自身のXにもポスト（投稿）した。顔をぼかしたり、首から下の肢体の写真は反響が高く、写真の依頼が舞い込んできた。約4年前のことで、その流れで風俗カメラマンとして自立した。



パネル用の写真も撮るが、Xや写メ日記用の写真もふんだんに撮る。新世代の風俗カメラマンと呼ばれる所以だ。



当時の愛機はソニーのα7cⅡ。ミラーレス一眼レフの名機として知られるもの。全て独学で始めた仕事だった。ちなみに、チチは「風俗」という言葉を使わず、「ナイトワーク」と表現する。この言葉の使い方に、彼女のこだわりの一端を感じた。



「ナイトワークをがんばっている子を、本当に尊敬しているんです。仕事自体も重労働なのに、加えて写メ日記やSNSの投稿、お客さんとLINEでの連絡など、休む暇もない。そんな子たちが、私の撮影にも来てくれる。この撮影も趣味ではなく、仕事の一環なわけです。人生のほとんどを仕事に使っているようなもの。尊敬しかありません」

撮影は月に50人前後

チチの写真の特徴は「爽やかさ」ではないか。パステル調だったり、季節の風などを感じると伝えると、こんな答えが返ってきた。



「一番は、色味を意識しています。爽やかかどうかは分かりませんが、女性の身体や肌がキレイに見える色味を常に意識しています」



繊細な女性目線が、男の私には「爽やか」と映ったのかもしれない。また、他のカメラマンも同様だが、チチも女性たちとのコミュニケーションを大切にしていると言う。しかし、重要なのは「距離感」だと語る。



「発言は結構気をつけています。相手の子の気持ちに寄り添いたいけど、深く入り込み過ぎない。内容についても、ナイトワークの仕事は秘密も多いから、深く聞き過ぎると良くない場合があります。



たとえば、初めて撮影する人に対しては、お店のカラーとかその人の売り方とか、どのように見せたいかを聞きながら撮っています。過度にコミュニケーションを取るというよりも、緊張をほぐすような会話で撮影しています」

そんなチチは、月に50人前後撮影している。都内のスタジオや2～3カ月に1度の出張企画を立て、避暑地や観光スポットなどで撮影を行っている。このペースが自分に合っていると笑う。そして、現在の仕事についてチチはこう語る。



「人の役に立っているという実感が初めて湧きました。私は、ナイトワークカメラマンでありSNSカメラマンでもあります。なので、自分の写真がSNSでどれだけバズッているかどうか分かりやすい。インプレッション数（ユーザーの画面上に表示された回数、閲覧回数）とかいいねの数が多ければ、その子の役に立っているって分かりやすいので、やりがいを感じる面もあります」



そんなチチは日頃から、ある言葉を大切にしている。



〈写真に正解なんてないし、正解がないから楽しい〉



チチの写真の世界観は、自由を謳歌し、絶えず挑戦しているからこそ表現されているものなのだろう。「正解のない自由」は、果てしなく続く地平線のようなものかもしれない。それをしんどいと思うか、楽しいと思うかで、全く違う景色になってくる。



間違いなくチチは、自由の持つ厳しさを理解しながら、それを受け止めて楽しむ強さを持った写真家だといえるだろう。



まさに“風カメ界の長澤まさみ”とも呼べる美貌の持ち主のチチだが、心底ナイトワーク女性たちをリスペクトしている。そして彼女たちを応援するため、日々、華奢な身体にカメラや三脚など重い荷物を抱えて、さまざまな場所でシャッターを切っている。



#3に続く



文／山田厚俊

