[PTS]デイタイムセッション終了 15時30分以降の上昇1923銘柄・下落1149銘柄（東証終値比）
3月3日のPTSデイタイムセッション（08:20～16:30）が終了。東証の取引が終了した15時30分以降に売買が成立したのは3149銘柄。東証終値比で上昇は1923銘柄、下落は1149銘柄だった。日経平均株価構成銘柄の売買成立数は225銘柄。うち値上がりが85銘柄、値下がりは136銘柄と売りが優勢。ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 日経平均レバレッジ・インデックス連動型上場投信<1570>は520円安と大幅安に売られている。
PTS市場全体、および日経平均構成銘柄の3日終値比の上昇率・下落率ランキングは以下のとおり。
△PTS値上がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <288A> ラクサス 160 +38（ +31.1%）
2位 <3676> デジハＨＤ 1080 +150（ +16.1%）
3位 <3034> クオールＨＤ 2000 +174（ +9.5%）
4位 <6173> アクアライン 157.9 +7.9（ +5.3%）
5位 <8524> 北洋銀 1080 +50（ +4.9%）
6位 <8918> ランド 9.3 +0.3（ +3.3%）
7位 <460A> ＢＲＡＮＵ 964.9 +30.9（ +3.3%）
8位 <9446> サカイＨＤ 706 +22（ +3.2%）
9位 <9983> ファストリ 66890 +2000（ +3.1%）
10位 <3054> ハイパー 270.1 +7.1（ +2.7%）
▼PTS値下がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <3863> 日本紙 1047 -267（ -20.3%）
2位 <2321> ソフトフロン 250.1 -24.9（ -9.1%）
3位 <9902> 日伝 2222 -218（ -8.9%）
4位 <7063> バードマン 110 -9（ -7.6%）
5位 <5803> フジクラ 25505 -1845（ -6.7%）
6位 <6594> ニデック 2130 -136（ -6.0%）
7位 <7347> マーキュリア 700 -39（ -5.3%）
8位 <2323> ｆｏｎｆｕｎ 330 -17（ -4.9%）
9位 <2901> Ｗディッシュ 355.1 -16.9（ -4.5%）
10位 <220A> ファベル 1125 -53（ -4.5%）
△PTS [日経平均構成銘柄] 値上がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <9983> ファストリ 66890 +2000（ +3.1%）
2位 <6532> ベイカレント 4300.8 +41.8（ +1.0%）
3位 <6645> オムロン 5155.2 +44.2（ +0.9%）
4位 <4043> トクヤマ 4173.1 +33.1（ +0.8%）
5位 <3099> 三越伊勢丹 3027.5 +22.5（ +0.7%）
6位 <4021> 日産化 6610.9 +48.9（ +0.7%）
7位 <3436> ＳＵＭＣＯ 1735.1 +10.1（ +0.6%）
8位 <4188> 三菱ケミＧ 1117 +6.5（ +0.6%）
9位 <4755> 楽天グループ 794 +4.5（ +0.6%）
10位 <9602> 東宝 1497.8 +7.8（ +0.5%）
▼PTS [日経平均構成銘柄] 値下がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <5803> フジクラ 25505 -1845（ -6.7%）
2位 <8308> りそなＨＤ 1750 -23.5（ -1.3%）
3位 <6702> 富士通 3378.7 -43.3（ -1.3%）
4位 <5301> 東海カーボン 1035.4 -13.1（ -1.2%）
5位 <5214> 日電硝 6762.9 -84.1（ -1.2%）
6位 <5802> 住友電 10200 -125（ -1.2%）
7位 <4689> ラインヤフー 371.2 -4.5（ -1.2%）
8位 <5019> 出光興産 1454.7 -17.3（ -1.2%）
9位 <5406> 神戸鋼 2154.6 -24.9（ -1.1%）
10位 <9502> 中部電 2508.2 -28.8（ -1.1%）
※PTSの株価はジャパンネクスト証券運営PTSのJ-Market及びX-Marketより取得
