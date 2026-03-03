　3月3日のPTSデイタイムセッション（08:20～16:30）が終了。東証の取引が終了した15時30分以降に売買が成立したのは3149銘柄。東証終値比で上昇は1923銘柄、下落は1149銘柄だった。日経平均株価構成銘柄の売買成立数は225銘柄。うち値上がりが85銘柄、値下がりは136銘柄と売りが優勢。ＮＥＸＴ　ＦＵＮＤＳ　日経平均レバレッジ・インデックス連動型上場投信<1570>は520円安と大幅安に売られている。
　PTS市場全体、および日経平均構成銘柄の3日終値比の上昇率・下落率ランキングは以下のとおり。


△PTS値上がり率ランキング
　　 コード　銘柄名　　　　　株価　　終値比（　 率　）
1位 <288A>　ラクサス　　　　　　160　　+38（ +31.1%）
2位 <3676>　デジハＨＤ　　　　 1080　 +150（ +16.1%）
3位 <3034>　クオールＨＤ　　　 2000　 +174（　+9.5%）
4位 <6173>　アクアライン　　　157.9　 +7.9（　+5.3%）
5位 <8524>　北洋銀　　　　　　 1080　　+50（　+4.9%）
6位 <8918>　ランド　　　　　　　9.3　 +0.3（　+3.3%）
7位 <460A>　ＢＲＡＮＵ　　　　964.9　+30.9（　+3.3%）
8位 <9446>　サカイＨＤ　　　　　706　　+22（　+3.2%）
9位 <9983>　ファストリ　　　　66890　+2000（　+3.1%）
10位 <3054>　ハイパー　　　　　270.1　 +7.1（　+2.7%）


▼PTS値下がり率ランキング
　　 コード　銘柄名　　　　　株価　　終値比（　 率　）
1位 <3863>　日本紙　　　　　　 1047　 -267（ -20.3%）
2位 <2321>　ソフトフロン　　　250.1　-24.9（　-9.1%）
3位 <9902>　日伝　　　　　　　 2222　 -218（　-8.9%）
4位 <7063>　バードマン　　　　　110　　 -9（　-7.6%）
5位 <5803>　フジクラ　　　　　25505　-1845（　-6.7%）
6位 <6594>　ニデック　　　　　 2130　 -136（　-6.0%）
7位 <7347>　マーキュリア　　　　700　　-39（　-5.3%）
8位 <2323>　ｆｏｎｆｕｎ　　　　330　　-17（　-4.9%）
9位 <2901>　Ｗディッシュ　　　355.1　-16.9（　-4.5%）
10位 <220A>　ファベル　　　　　 1125　　-53（　-4.5%）


△PTS [日経平均構成銘柄] 値上がり率ランキング
　　 コード　銘柄名　　　　　株価　　終値比（　 率　）
1位 <9983>　ファストリ　　　　66890　+2000（　+3.1%）
2位 <6532>　ベイカレント　　 4300.8　+41.8（　+1.0%）
3位 <6645>　オムロン　　　　 5155.2　+44.2（　+0.9%）
4位 <4043>　トクヤマ　　　　 4173.1　+33.1（　+0.8%）
5位 <3099>　三越伊勢丹　　　 3027.5　+22.5（　+0.7%）
6位 <4021>　日産化　　　　　 6610.9　+48.9（　+0.7%）
7位 <3436>　ＳＵＭＣＯ　　　 1735.1　+10.1（　+0.6%）
8位 <4188>　三菱ケミＧ　　　　 1117　 +6.5（　+0.6%）
9位 <4755>　楽天グループ　　　　794　 +4.5（　+0.6%）
10位 <9602>　東宝　　　　　　 1497.8　 +7.8（　+0.5%）


▼PTS [日経平均構成銘柄] 値下がり率ランキング
　　 コード　銘柄名　　　　　株価　　終値比（　 率　）
1位 <5803>　フジクラ　　　　　25505　-1845（　-6.7%）
2位 <8308>　りそなＨＤ　　　　 1750　-23.5（　-1.3%）
3位 <6702>　富士通　　　　　 3378.7　-43.3（　-1.3%）
4位 <5301>　東海カーボン　　 1035.4　-13.1（　-1.2%）
5位 <5214>　日電硝　　　　　 6762.9　-84.1（　-1.2%）
6位 <5802>　住友電　　　　　　10200　 -125（　-1.2%）
7位 <4689>　ラインヤフー　　　371.2　 -4.5（　-1.2%）
8位 <5019>　出光興産　　　　 1454.7　-17.3（　-1.2%）
9位 <5406>　神戸鋼　　　　　 2154.6　-24.9（　-1.1%）
10位 <9502>　中部電　　　　　 2508.2　-28.8（　-1.1%）



※PTSの株価はジャパンネクスト証券運営PTSのJ-Market及びX-Marketより取得

