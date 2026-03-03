高橋みなみ、 4月から洗足学園音楽大学の客員教授に就任 任命理由明かされる「学生にとって重要な学びにつながると考えた」

高橋みなみ、 4月から洗足学園音楽大学の客員教授に就任 任命理由明かされる「学生にとって重要な学びにつながると考えた」