＜引っ越しシーズン＞幼稚園や保育園の近くに住むってあり？子どもの声より気になるのは……
家族が住むマイホームは賃貸でも購入でも、決めるときはいろいろと悩むことがありますよね。家は日々の生活においても重要な役割を担うため、条件や希望など譲れないポイントがあるのではないでしょうか。そうしたなか、ママスタコミュニティには「保育園、幼稚園近くの物件」というタイトルでこんな投稿がありました。
『間取りなどいいなと思うところが保育園の近くで、見に行ったときにおそらく保育園の子の泣き叫ぶ声がして気になった。やっぱり気になるものでしょうか？』
うるさい？うるさくない？保育園近くに住んでわかったこと
『幼稚園の横の社宅に住んでいたけど、運動会前は練習している音楽やマイクの声がずっと聞こえていたよ』
『うちは中学校の前だけど、とにかく休み時間と放課後がうるさい。突然キャーとかギャーとか、犯罪が起こっていそうな叫び声が聞こえてくる。保育園だともっと子どもたちが外にいる時間が長いだろうし、ゆっくり静かな落ち着いた生活をしたければやめておいたほうがいい。幼稚園の隣のマンションに住んでいて、自分の子が通っているときは便利だったけど、卒園したら運動会の練習がうるさいなと思った。普段の子どもの声はとくに気にならなかった。向かいに公園もあったけど、これも気にならなかった』
保育園の近くに住んだことがあるママたちの体験談として、どのくらい気になったのかを教えてくれています。普段はなんとも思わなかったものの、運動会前になると、園庭で練習している声や音楽などがひっきりなしに聞こえてきて気になったという人がいました。「運動会前だけなら我慢できそう」と思えたら、この立地もありかもしれませんね。ただ保育園は乳児もいますから、幼稚園とは違って赤ちゃんの泣き声が聞こえてくる可能性もあるでしょう。家の窓を開けているとますます声は届くでしょうから、そこを不便と捉えるか、窓を閉めて対策するのかは考え方次第です。また保育園や幼稚園だけでなく、公園や中学校の近くに住んだことがあるママたちからの貴重な体験談も。「小学生や中学生の騒がしさと比べたら、乳幼児の声なんて可愛いもの」とのコメントもありました。
保護者のおしゃべりや送迎ラッシュが心配
『泣き声よりも送迎の路駐のほうが気になると思う。園に言ったところで「注意しているんですけどね〜」でまともに相手にしてくれないよ』
『私は他人の子どもの癇癪とかは気にならないけど、大人のぺちゃくちゃお喋りはうざいから、送迎でいつまでも話している人がいたら嫌だな』
『個人的にはもしあなたが車を持っていて、日常的に使うならそっちのほうが気になる。車を出すときに小さい子が飛び出してきたり、お迎えラッシュで道路が混み合ったり、路駐しまくっていたりとか』
保育園の近隣に住む上でママたちが気になったのは、子どもの声よりも「保護者の存在」でした。朝と夕方の送迎ラッシュの時間帯には、周囲が保護者の車や自転車で混雑しがちですよね。保育園の駐車場に停められないからといって、投稿者さんの家の近くまで路上駐車してくるマナー違反の保護者もいるかもしれません。投稿者さんや旦那さんが出勤するときに、家の前が混雑して車を出せないという可能性もあります。
また投稿者さんが家の車を出そうとしたときに、急に保育園の子どもが道路に飛び出してきて危険な目に遭うかもしれない、とリスクを指摘するママも。さらには送迎時に保護者同士がずっと外で喋っていたら、それはそれで気になるでしょう。このような保護者の送迎マナーや道路の混雑などに伴う諸々のストレスは、子どもの声以上に気になるのではないかという意見が寄せられました。
在宅時間の長さも影響？生活パターンと照らしてみて
『保育園も小学校も徒歩5分圏内に住んでいたけど、運動会などの音が聞こえて楽しかったな。中学生とかのウェーイは嫌いだけど、子どもが遊んでいる声は好き。泣き声も保育士さんがいるんだから、永遠に泣いているわけでもないしな。それに早朝や夜は静かだし』
『昼間に家にいることが多い人は気になるかも。私は一時的に公園の前の家に住んでいたことがあるんだけど、放課後小学生たちが遊んでいる声は平気だった。でも幼児が何十人と集まってキャーキャーやっている声は30分で耐えられなくなって外出したよ』
『うちはマンションの真向かいが保育園。夏場は窓を開けていると子どもの声がよく聞こえる。でもうるさいとは思わないなあ。平和でいいなあと毎回思う』
保育園の近くに住んで、そこから聞こえてくる子どもの声をうるさいと思うかどうかは、かなり個人差があるかもしれません。ママのなかには「小中学生のキャーキャー騒ぐ声は平気だけど、乳幼児の声は無理だった」と言う人もいれば、逆の人もいます。人が不快と感じる声の周波数や音の高さなどは人それぞれであることがうかがえました。投稿者さんがもし、普段街中で他人の子どもが騒いでいる様子を見て「うるさいな」と思うのなら、今検討している家はやめておいたほうがいいかもしれません。
また投稿者さんや家族が普段から在宅ワークや専業主婦などで、平日日中も家にいる時間が長いのであれば、保育園から聞こえてくる声は気になりやすいかも。逆に言えば日中外出が多い環境であれば、生活リズムを崩すレベルの騒音とは感じないかもしれません。子どもの声以外にも朝や夕方の送迎時間の保育園周辺を確認することで、判断材料になるのではないでしょうか。投稿者さんは「保育園の近くの家なんて」と先入観を持つ前に、自分たち家族の生活リズムや子どもの声に対する免疫などを考慮して、その家に住むかどうかを決めてほしいですね。
文・AKI 編集・有村実歩