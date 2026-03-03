北海道の飲食店「スープカリーイエロー」が2日、X（旧ツイッター）を更新。同店で出すカレーが、Googleから警告された現象について投稿した。



【写真】「北海道産せせりと菜の花のスープカリー」めちゃくちゃ美味しそうなのに…

同店のアカウントでは「Googleさん北海道産せせりに怒り心頭??」と題して、Googleから「投稿がGoogleのコンテンツポリシーに違反しています」と警告文が届いた様子を知らせた。警告されたのは同店が提供する3月限定発売の「北海道産せせりと菜の花のスープカリー」の画像と紹介文。「他者に強烈な怒り、侮辱、または冒とくの感情をかなり引き起こす可能性のあるコンテンツ」と強い警告が出されていた。



この投稿に、有識者から「投稿記事などの審査は英語に翻訳されてAIで審査が行われているようなのですが、菜の花は『Rape blossoms』と性暴力を連想させる言葉へGoogleが誤訳するんですよね」と助言が寄せられた。Rapeには性加害の意味の他にも、セイヨウアブラナという意味も含まれており、それが前者の意味に取られて警告されたとみられる。



これを受けて同店も「菜の花を英訳するとよろしくない単語が含まれるため菜の花はGoogleでNGワードになってるそうです。というわけで菜の花を旬野菜に変えて投稿しました」と文言を変える形で対応したことを改めて伝えていた。



単なる花の名前→警告→メニュー名の変更というまさかの展開。この投稿に対し、ネット上では「その判定は過剰な気がするなぁ... 英語の都合じゃん」「言葉狩りが過ぎる…！」といった声が寄せられていた。



（よろず～ニュース編集部）