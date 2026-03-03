ドル円、１５７円台半ばまで一時上昇 イラン攻撃で有事のドル高＝ＮＹ為替概況



きょうのＮＹ為替市場、ドル高が強まりドル円は１５７円台半ばまで一時上昇。米、イスラエルによるイラン攻撃で週明けの金融市場では原油が急騰し、瞬間的に７５ドル台に上昇する場面が見られた。



その後、原油相場は伸び悩んだもののイランがサウジの製油所にドローン攻撃を仕掛けていることや、イランが米戦闘機を撃墜したと主張するなど、情勢は混とんとしている。一旦７０ドルを割り込んでいた原油相場も再び上昇する中、為替市場は有事のドル高が強まった。



今回の件を受けて短期金融市場ではＦＲＢの年内利下げ観測が後退していることも、ドルを後押し。ストラテジストは「今回の原油急騰が持続し、最終的に米国のインフレ圧力を押し上げるのであれば、市場はＦＲＢが利下げにより慎重になると考え始めた初期兆候だろう」と述べている。



リスク回避姿勢の強まりもドル高を後押しした。イランの国家安全保障責任者が米国と交渉しないと発言したことを受け、トランプ大統領は、イランに対する爆撃は目標達成まで継続すると述べ、イラン指導部に降伏を求めた。４－５週間は続く可能性にも言及している。



ドル円は、目先は２月初旬に上値を拒まれた１５８円が意識される。そこを突破した場合、テクニカル的には１６０円が再び視野に入る。日本の当局の介入も気掛かりなところではあるが、現状は中東情勢を見極めたい雰囲気なのではとの見方も出ている。



ユーロドルは１．１６ドル台に下落。ファンド勢がユーロドルの売りを活発に出している模様で１．１６ドル台に下落。１００日線が１．１７ドルちょうど付近に来ており顔合わせしている。その下には２００日線が１．１６７０ドル付近に来ている。



短期金融市場でＥＣＢの利下げ見通しが完全に後退している。当面は据え置きとの見方が有力視されてはいたものの、先週までの短期金融市場では年内に３０－５０％までの利下げの確率を織り込んでいた。



ストラテジストは、イラン情勢の悪化を受けて原油価格とドルが上昇する中、戦術的なユーロショートを推奨。「原油が現行水準、あるいはそれ以上に留まれば、交易条件の悪化となり、ここ１年眠っていた従来のドル相関が再び機能し始める」と指摘。また、「いまはウクライナ危機初期のプレーブックが再び持ち出され、為替や金利市場で活用される局面だ」とも述べている。下値目標は１．１５ドルまたは１．１４ドル、ストップは１．１８ドルに設定。原油価格がさらに上昇すれば、より大きな下落となる可能性もあるとしている。



ポンドドルは一旦１．３３ドル台前半まで下落したものの買戻しも出て、１．３４ドル台に戻した。本日は２００日線と１００日線を下回っており、１月の上昇を完全に帳消しにしている。きょうの下げでオプション市場では下値警戒感がさらに強まっており、１週間物は６月以来の弱気ムードとなっている。一方、ポンド円は円安の動きから２１１円近辺に上昇し、２１日線の上を回復している。



ストラテジストからは、年末までに１．２４ドルまで下落するとの見方が出ている。本日は原油急騰で後退しているものの、英労働市場が依然として弱く、英中銀は予想以上に積極的に利下げを実施すると考えている。今年３回の利下げで政策金利が３．００％まで低下すると想定しており、これがポンドを圧迫すると見ている。



また、政治的緊張も引き続きポンドの圧迫を予想。スターマー政権は年内に退陣するのではとの見方も根強い。



MINKABU PRESS編集部 野沢卓美

