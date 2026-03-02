暫定監督にイゴール・トゥドールを迎えて立て直しを図るトッテナムだが、第28節フラム戦も敗れ、4連敗となってしまった。現在勝ち点29の16位であり、ノッティンガム・フォレストが勝ち点27、ウェストハムが勝ち点25ですぐ下にいる。



スパーズが最後に勝利したのは昨年の12月28日。今年に入って獲得した勝ち点はわずか「4」。ここまで勝ちがないまま、ついに3月に入ってしまった。最大のライバルである首位アーセナルは今節チェルシーに苦戦したものの、勝ち点3を積み上げ、アーセナルがトッテナムよりも上位でシーズンを終えることが決定する「セント・トッテリンガム・デイ」が史上最速でやってきた。



