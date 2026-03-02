エミリン、ドライヤー時間も短縮！吸収力抜群の愛用タオル「定期的に買い足してる」

エミリンこと大松絵美さんが、自身のYouTubeチャンネルに『【総額６万円越え】大好きなプラザを貸し切ってバレンタインの買い出しに行ったら楽しすぎて部屋が可愛くなったンゴ』の動画を投稿。動画では、ライフスタイルストア『PLAZA（プラザ）』でお買い物する様子を公開。この中で、大松さんがリピ買いしているアイテムをピックアップします♪

【関連】紗栄子「目上の方へのギフトとか」手土産にも最適！愛用入浴剤

大松さんが「定期的に買い足してる」とコメントした商品がこちら。

◼︎髪のためのタオル

ハホニコ / ヘアドライマイクロファイバータオル セサミストリート 限定デザイン 税込1,320円（公式サイトへ）

シリーズ累計販売数300万枚突破を突破しているという、「美容師さんが考えた髪のためのタオル」から限定でセサミストリートデザインが登場♪

極細のマイクロファイバー繊維が1本1本細かく、繊維密度が高いため吸水力に優れており、抑え拭きでしっかり吸水。ドライヤー時間も短縮され、熱によるダメージを減らすことができます。髪や肌にひっかかりにくいカットパイル仕上げ。

セサミストリートの人気キャラクターのワンポイント刺繍入りで使うたびに楽しい気持ちに。

◼︎吸収力を評価

大松さんは「これもそろそろね、また傷んできたので買い足します」「今まで買ったのがこのピンク（アビー）のやつとクッキーモンスターも家にあるんで次エルモいきます」と、自宅で愛用し、リピ買いしているとコメント。

また、スタッフさんから「これいいですか？」と聞かれると、大松さんは「めっちゃいい！」「私はすっごい好きです。ふわふわで」「すっごい吸ってくれます」と使い心地が抜群だと教えてくれました。

◼︎動画もチェック

動画内では、このほかにも、大松さんがさまざまなアイテムを吟味しながら購入する様子を公開。ぜひチェックしてみてくださいね。