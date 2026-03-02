この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

投資アドバイザーの鳥海翔氏が、YouTubeチャンネル「鳥海翔の騙されない金融学」にて「FANG+は持ち続けるべき？集中投資で失敗する人の共通点について徹底解説！」と題した動画を公開。視聴者から寄せられた投資に関する質問に、具体的な数字とロジックを用いて回答した。



動画内で最初に取り上げられたのは、インデックス投資における「為替リスク」への懸念だ。10年後に円高が進んだ場合でも利益は出るのかという問いに対し、鳥海氏は「資産＝単価×口数×為替」という式を用いて解説。たとえ1ドル150円から120円へと円高が進んだとしても、年利5%程度で株価（単価）が上昇していれば、資産総額はプラスになるという試算を示し、過度な懸念は不要だと説いた。



また、多くの個人投資家が抱く「S&P500と全世界株式（オルカン）を両方持てば分散になるのでは？」という疑問についても言及した。鳥海氏は、分散投資の定義を「値動きのトリガーが異なるものに投資すること」とし、S&P500と全世界株式の相関係数が0.8～0.9と非常に高いことを指摘。「両者はほぼ同じ動きをするため、併せ持ってもリスク低減という意味での分散効果は薄い」と断言した。真の分散を目指すなら、株式とは異なる動きをする債券やゴールドなどを組み合わせる必要があると語る。



さらに、住宅ローンの借入期間に関する戦略も紹介された。金利が低い（例：1%）場合、借入期間を20年から30年に延ばして毎月の返済額を減らし、その浮いた資金を投資（例：年利5%）に回すことで、最終的な手元資金が大きく増えるというシミュレーション結果を提示。「ローンはできるだけ長く組み、浮いたお金を働かせるのが効率的」との見解を示した。



最後に鳥海氏は、資産が減った際に「投資先のせい」にする他責思考を戒めた。市場の変動に一喜一憂せず、事実と数字に基づいて冷静に判断することこそが、投資家として成功するための重要なマインドセットであると結論付けている。