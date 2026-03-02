牧原がインスタグラム更新

ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）の連覇に向けて野球日本代表「侍ジャパン」が着々と準備を進めている。名古屋から大阪へ移動した1日、ナインは決起集会を開催。肉を囲みながら士気を高めた。

その後、牧原大成（ソフトバンク）がインスタグラムを更新。「明日からまた頑張ります！今回は頑張って真ん中の方で写れました。応援よろしくお願いします」と投稿した。写真の中央には大谷翔平、鈴木誠也、菅野智之、菊池雄星、吉田正尚、山本由伸、近藤健介ら主力がずらり。その中で牧原も“ほぼセンター”に陣取った。

実は3年前、前回大会の決起集会の写真では“端”だった。当時は鈴木の辞退に伴う追加招集で、事前合宿に参加できず。代表合流は強化試合からという経緯もあった。

そんな牧原を、ダルビッシュも気にかけていた。2月13日、自身のXで食事に誘ったことを明かし「前回大会、牧原選手は大阪から合流して即チームディナーに参加し自分の隣の席でした。周りにたくさんの選手もいたためあまり話せず、投手と野手ということもあり大会が終わるまで全然話せず終わってしまったことを3年間引きずっていたため自分から2人で食事に行こうと誘いました」と経緯を報告していた。

ユーティリティーとして2大会連続選出され、集合写真でも端からほぼ真ん中へ。チームに溶け込み、存在感を増した現在地に、SNSには「マッキー頑張れー！！」「すごい真ん中あたり」「真ん中うれしい3150」「3年前は端の方に居てめっちゃ探してたけど今回は真ん中の方に居てくれてよかった」「侍マッキー見つけた」「マッキー良かったね」といった反応が寄せられた。

WBCは5日に開幕。2日オリックス、3日阪神と強化試合を経て、日本は6日、台湾とのプールC初戦に臨む。



（THE ANSWER編集部）