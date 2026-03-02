食楽web

フランス人女性がミシンで一つひとつ丁寧に手作りしているという、特別なティーバッグ紅茶を見つけました。

『francegift』の一品は、お花やハート、月、いちごなど、なんとも愛らしいモチーフの紅茶を販売しています。

セットはティーバッグ4種入り。洋ナシ、わんちゃん、蝶々、飛行機と、見ているだけで気分がふっと上向くデザインが揃っていました

カップにそっと入れると、モチーフがふわりと浮かび上がる様子もまた可愛らしく、いつものティータイムを少し特別な時間へと導いてくれます。思わず写真に収めたくなる華やかさで、贈り物としても喜ばれそうですよね。

あまりに可愛いので、上記のセットとは別に、エッフェル塔モチーフのティーバッグも購入しました［食楽web］

ティーバッグには生分解可能な素材を使用し、紐には化学薬品を一切使わないオーガニックコットンを採用しています。茶葉も、環境に配慮した紅茶づくりを行うEthical Tea Partnership認証のものだけを使用しているのだとか。

見て楽しい、飲んで美味しい、そして環境にもやさしい。心も体もほっとほどける、素敵なギフトを大切な人に贈ってみませんか。

（撮影・文◎加藤朋子）

