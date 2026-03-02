¸«²¼¤µ¤ì¤¿¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¡Ä¡ÒÀ¤ÂÓÇ¯¼ý700Ëü±ß¡ÓË½§¤Î¥¿¥ï¥Þ¥óÄãÁØ³¬¤ÇÊë¤é¤¹43ºÐÀì¶È¼çÉØ¤¬Ë½Áö¡£¡Ö1,000Ëü±ßÄ¶¤Î¼Ú¶â¡×¤òÇØÉé¤¦¤Þ¤Ç
»Ò¤É¤â¤ò°é¤Æ¤Æ¤¤¤¯¤È¤¤Ë¡¢Íê¤ê¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤¬¡É¥Þ¥ÞÍ§¡É¤ÎÂ¸ºß¡£¤Ç¤¹¤¬¡¢ÌµÍý¤Ë¼þ°Ï¤Ë¹ç¤ï¤»¤è¤¦¤È¤¹¤ë¤³¤È¤¬¡¢¤«¤¨¤Ã¤Æ²È·×¤ä¿´¤òÄÉ¤¤µÍ¤á¤ë¸¶°ø¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ËÜµ»ö¤Ç¤Ï¡¢±ÊÊö±ÑÂÀÏº»á¤Ë¤è¤ë½ñÀÒ¡Ø¿Í¤Ï¤³¤ó¤Ê¤³¤È¤ÇÇË»º¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤«¡ª¡Ù¡Ê»°³Þ½ñË¼¡Ë¤è¤ê°ìÉô¤òÈ´¿è¡¦ºÆÊÔ½¸¡£¥Þ¥ÞÍ§¤È¤ÎÉÕ¤¹ç¤¤¤Ë¤è¤Ã¤Æ²È·×¤¬ÇËÃ¾¤·¤¿Àì¶È¼çÉØ¤Î»öÎã¤ò¸«¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
43ºÐÀì¶È¼çÉØ¡¢ÍµÊ¡¤Ê¥Þ¥ÞÍ§¤Ë±Æ¶Á¤ò¼õ¤±¡Ä
Åìµþ¡¦Ë½§¤Î¥¿¥ï¥Þ¥ó¤Ë½»¤à43ºÐ¤ÎÀì¶È¼çÉØ¤Ë¤Ï¡¢3ºÐ¤Î»Ò¶¡¤¬¤¤¤ë¡£ÍÄÃÕ±à¤ÎÇ¯¾¯¥¯¥é¥¹¤ËÆþ¤ê¡¢¥Þ¥ÞÍ§¤âÁý¤¨¤Æ¤¤¿¡£¤½¤ÎÂ¿¤¯¤¬Ç¯²¼¤Ç¤¢¤ë¡£
Ë½§¤Î¥¿¥ï¥Þ¥ó¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢²¯¥·¥ç¥ó¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤ë¤¬¡¢¤³¤Î½÷À¤¬½»¤ó¤Ç¤¤¤ë¤Î¤ÏÄãÁØ³¬¤Ç¡¢¤½¤³¤Þ¤ÇÃÍÃÊ¤Ï¹â¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢5000Ëü±ß¤Ï²¼¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡Ä¡Ä¡£
¥Þ¥ÞÍ§¤ÎÂ¿¤¯¤Ï¡¢¶áÎÙ¤Î¥¿¥ï¥Þ¥ó¤Î¹âÁØ³¬¤Ë½»¤ó¤Ç¤ª¤ê¡¢¤«¤Ê¤êÍµÊ¡¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬Í½ÁÛ¤Ç¤¤¿¡£ÍÄÃÕ±à¤â»äÎ©¤Ç¡¢ÃÏ°è¤Ç¤Ï¡ÖÉÙÍµÁØ¤¬ÄÌ¤¦¡×¤³¤È¤ÇÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¥Þ¥ÞÍ§¤È´é¤ò¹ç¤ï¤»¤ëµ¡²ñ¤¬Áý¤¨¤Æ¤¯¤ë¤È¡¢½÷À¤Ï¡¢¼«Ê¬¤Î¿È¤Ê¤ê¤òÃÑ¤¸¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¡£¼þ¤ê¤Ï¥Ö¥é¥ó¥ÉÉÊ¤Ç¿È¤ò¸Ç¤á¤Æ¤¤¤¿¤Î¤À¡£
½÷À¤Ï¡Ö¼«Ê¬¤ÏÇ¯¾å¤À¡£Èà½÷¤¿¤Á¤ËÉé¤±¤ë¤ï¤±¤Ë¤Ï¤¤¤«¤Ê¤¤¡×¤È»×¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£²½¾ÑÉÊÂå¤äÈþÍÆÂå¤Ë¤â¤ª¶â¤ò¤«¤±¤¿¡£»Ò¶¡¤ÎÍÎÉþ¤â¹âµéÉÊ¤òÇã¤¦¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£
Ë½§¥¿¥ï¥Þ¥ó¤Îà¾ï¼±á¤ËÀ÷¤Þ¤Ã¤¿ºÊ
¤½¤Î½ÐÈñ¤ÎÂ¿¤µ¤òÃÎ¤Ã¤¿É×¤Ï¤¢¤ë¤È¤¡¢¤Ò¤É¤¯¼¸ÀÕ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤Ï¤½¤¦¤À¡£¤½¤¦¤·¤¿½ÐÈñ¤¬¡¢·î15Ëü±ß¤òÄ¶¤¨¤Æ¤¤¤¿¤«¤é¤À¡£É×¤ÎÇ¯¼ý¤Ï700Ëü±ßÄøÅÙ¡£Ãù¶â¤â¤Þ¤Þ¤Ê¤é¤Ê¤¤¾õ¶·¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤·¤«¤·½÷À¤Ï¡¢¤³¤¦¸À¤¤ÊÖ¤·¤¿¡£
¡Ö¤³¤Î¥¿¥ï¥Þ¥ó¤Ë½»¤à¤³¤È¤Ë·è¤á¤¿¤Î¤Ï¤¢¤Ê¤¿¤Ç¤·¤ç¡£»ä¤Ï¤â¤Ã¤È½îÌ±Åª¤Ê³¹¤Ç¤¤¤¤¤È¤¤¤Ã¤¿¤¸¤ã¤Ê¤¤¡£¤¢¤Ê¤¿¤ÏÆ¯¤¤Ë½Ð¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤±¤É¡¢Ë½§¤Ë¤ÏË½§¤Îà¾ï¼±á¤Ã¤Æ¤â¤Î¤¬¤¢¤ë¤Î¡ª¡×
¤½¤¦¸À¤ï¤ì¤ë¤È¡¢É×¤Ï¤°¤¦¤Î²»¤â½Ð¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¥Þ¥ÞÍ§Æ±»Î¤Ç¥¤¥ó¥¹¥¿¤ò¥Õ¥©¥í¡¼¤·¹ç¤¦¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢½÷À¤Î¸«±É¤ÃÄ¥¤ê¤Ï¡¢¤µ¤é¤Ë²ÃÂ®¤·¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£
²ÈÂ²¤Ç³°¿©¤¹¤ë¤È¤¤â¼Ì¿¿±Ç¤¨¤òµ¤¤Ë¤·¤Æ¡¢°Â²Á¤Ê¥Á¥§¡¼¥óÅ¹¤Ë¤ÏÆþ¤é¤º¡¢¹â¤¤Å¹¤òÁª¤ó¤À¡£¿©ÎÁÉÊ¤Ê¤É¤òÇã¤¦¤Î¤Ë¤â¡¢¶á¤¯¤Ë¤¢¤ë½îÌ±Åª¤Ê¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¾¯¤·±ó¤¤¹âµé¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤òÍøÍÑ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡¢¤½¤Î¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤ÎÌ¾¤Ë¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¤ò¤Ä¤±¤Æ¡¢SNS¤ËÅê¹Æ¤¹¤ë¤Î¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£
°ìÅÙ¸«±É¤òÄ¥¤ë¤È¡¢¤â¤Ï¤ä¸åÌá¤ê¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤
Ç¯¼ý¤Ë¸«¹ç¤Ã¤¿À¸³è¤ò¤¹¤Ù¤¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤Ï¡¢½÷À¤Ë¤â¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¤â¤Ï¤ä¸åÌá¤ê¤Ï¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
½÷À¤Î¸«±É¤Ë¤è¤ë½ÐÈñ¤Ï·î20Ëü±ß¤òÄ¶¤¨¡¢Ëè·î¿ôËü±ßÄøÅÙ¤ÎÀÖ»ú¤È¤Ê¤ê¡¢Ãù¶â¤«¤éÊäÅ¶¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£²È¤Î¤ª¶â¤Î´ÉÍý¤Ï½÷À¤¬¤·¤Æ¤¤¤¿¤¿¤á¡¢¤½¤Î»ö¼Â¤òÉ×¤Ë¤Ï±£¤·¤¿¡£
¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢²ÈÂ²¤òÇËÌÇ¤Ë¸þ¤«¤ï¤»¤ëÂç¤¤Ê½ÐÍè»ö¤¬µ¯¤³¤ë¡£¤½¤ì¤Ï¡Ö¼«Æ°¼Ö¤Î¹ØÆþ¡×¤À¤Ã¤¿¡£»Ò¶¡¤¬À®Ä¹¤¹¤ë¤Ë¤Ä¤ì¡¢¼«Æ°¼Ö¤¬É¬Í×¤Ê¾ìÌÌ¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¿¤Î¤À¡£
É×¤Ï¡Ö¹ñ»º¤Î¥ß¥Ë¥Ð¥ó¤Ë¤·¤è¤¦¡×¤ÈÄó°Æ¤·¤¿¤¬¡¢½÷À¤Ï¤½¤Î°Æ¤òµÑ²¼¤·¤¿¡£¡Ö¼þ¤ê¤Ï¤ß¤ó¤Ê³°¼Ö¤Ê¤Î¤è¡£BMW¤Ë¤¹¤ë¡×¤È¸À¤Ã¤ÆÄó°Æ¤·¤¿¼Ö¼ï¤Ï¡¢1000Ëü±ß¤òÍ¥¤ËÄ¶¤¨¤ë¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¡£
½÷À¤Ï¡¢É×¤Ë¡Ö·î8Ëü±ß¤ÇÇã¤¨¤ë¡£¼Ö¤¬¹âµé¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¼þ¤ê¤Î¥Þ¥ÞÍ§¤Ë¤â°ú¤±¤ò¼è¤é¤Ê¤¯¤Ê¤ë¡£¤½¤¦¤Ê¤ì¤Ð¡¢¤Û¤«¤Î¸«±É¤òÄ¥¤ëÉ¬Í×¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤«¤é¡¢ÀáÌó¤Ç¤¤ë¡×¤ÈÏÃ¤·¡¢¹âµé¼Ö¤ò¹ØÆþ¤·¤¿¡£
¤·¤«¤·¡¢°ìÅÙ¾å¤²¤¿À¸³è¿å½à¤òÌá¤¹¤³¤È¤ÏÆñ¤·¤¯¡¢Èà½÷¤Ï¾ÃÈñ¼Ô¶âÍ»¤Ë¼ê¤ò½Ð¤¹¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£µ¤¤Å¤±¤Ð¡¢¼Ú¶â¤ÎÁí³Û¤Ï1000Ëü±ß¤òÄ¶¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£½÷À¤Ï¤è¤¦¤ä¤¯É×¤Ë¡¢¤½¤Î»ö¼Â¤òÂÇ¤ÁÌÀ¤±¤¿¤Î¤À¤Ã¤¿¡£
¥Þ¥ÞÍ§¤ÈÅ¬ÅÙ¤Êµ÷Î¥¤ò¼è¤ë¤Î¤â°ì¤Ä¤Î¼ê
¥Þ¥ÞÍ§¤Ë¸Â¤é¤º¡¢»ä¤¿¤Á¤Ï¤Ä¤¤Â¾¿Í¤ËÂÐ¤·¤Æ¸«±É¤òÄ¥¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤â¤Î¡£¥Þ¥ÞÍ§¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡¢¡ÖÍ§¡×¤È¤Ï¤¤¤¦¤â¤Î¤Î¡¢¼ÂºÝ¤Ï¡Ö¸«±É¤ä¶¥Áè¿´¡×¤ò¤¢¤é¤ï¤Ë¤¹¤ë´Ø·¸¤Ç¤¢¤ë¥±¡¼¥¹¤âÂ¿¤¤¡£
Âè°ìÀ¸Ì¿·ÐºÑ¸¦µæ½ê¤ÎÄ´ºº¡Ê2022Ç¯¡Ë¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¾®³ØÀ¸°Ê²¼¤Î»Ò¶¡¤ò»ý¤Ä¿Æ¤ËÂÐ¤·¤Æ¡Ö¥Þ¥ÞÍ§¡¦¥Ñ¥ÑÍ§¡×¤ÎÍÌµ¤òÊ¹¤¤¤¿¤È¤³¤í¡¢¡Ö¥Þ¥ÞÍ§¡¦¥Ñ¥ÑÍ§¤¬¤¤¤Ê¤¤¡×¤È²óÅú¤·¤¿³ä¹ç¤Ï¡¢Éã¿Æ¤¬69¡ó¡¢Êì¿Æ¤¬45¡ó¤È¤¤¤¦·ë²Ì¤¬½Ð¤Æ¤¤¤ë¡£°ÊÁ°¤Ï¡Ö¥Þ¥ÞÍ§¤Ï¤¤¤ÆÅöÁ³¡×¤È¤¤¤¦É÷Ä¬¤â¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢º£¤Ï¤½¤¦¤È¤Ï¸À¤¤ÀÚ¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢¥Þ¥ÞÍ§¡¦¥Ñ¥ÑÍ§¤¬¤¤¤Ê¤¤¿Í¤Î70¡ó¤¬¡ÖÉ¬Í×¤Ê¤¤¡×¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£¥Þ¥ÞÍ§¤«¤éµ÷Î¥¤ò¼è¤Ã¤Æ¡¢¼ñÌ£¤Çµ¤¤Î¹ç¤¦Í§¿Í¤Ê¤É¤ÈÉÕ¤¹ç¤¦¤è¤¦¤Ë¤¹¤ë¤Î¤â°ì¤Ä¤Î¼ê¤À¤È¤¤¤¨¤ë¡£
±ÊÊö ±ÑÂÀÏº