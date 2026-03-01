Osaka Metro谷町六丁目駅から徒歩すぐの好立地。天候にあまり左右されず、駅からアクセスできる場所に「EINS COFFEE」はあります。大阪市内にはこちらの谷町六丁目と中崎町にも店を構えています。どちらの街も静かで落ち着いた雰囲気が漂い、おしゃれな個人店が点在しています。

「EINS COFFEE」は自家焙煎のコーヒーが味わえる2階建てのカフェ。店内奥に設置された韓国のトップブランド焙煎機「EASYSTER」でローストされる新鮮なコーヒーが味わえ、1階にはカウンター席とコーヒー豆やグッズが買えるショップがあります。

2階には広々としたテーブル席やカウンター席があります。1階でオーダーと会計を済ませて、2階に上がるスタイルです。

1階の店頭には香りを試せるコーヒー豆のコーナー。スペシャルティコーヒーも豊富で、新しい味と出合いたい人にぴったりの店です。スペシャルティコーヒーといえば、少しハードルが高いイメージをもちがちですが、こちらのお店はビギナーにもぴったり。

スタッフがフレンドリーで相談しやすい雰囲気なのもうれしいポイント。どのコーヒーにしようか迷った時や豆に合ったおいしい淹れ方なども、ぜひ気軽に質問してみてください。「香りのいい浅煎りが好き」「中深で甘みのあるものが好き」など、漠然とした好みを伝えて選んでもらうこともできます。

「EINS COFFEE」をより親しみ深いものにしているのが、オリジナルのイラスト。こちらはスタッフが味わいをイメージして描いているもので、イラストを頼りに豆を買って帰る人も多いそうです。新しい味わいに出合えるきっかけになる、とてもユニークな仕掛けですよね。



「カフェラテ」700円

とても気さくでフレンドリーなスタッフですが、バリスタの腕はピカイチ。国内外のラテアートの大会に出場し、数々の賞で優勝や入賞経験もある スタッフが素敵なラテアートを描いてくれます。エスプレッソの上に蒸気で温めたスチームドミルクと空気をたっぷり含んだ細かい泡・フォームドミルクを注ぎ、その上に素早くアートを描きます。写真のスワンのほかにもバラやチューリップなど柄のバラエティも豊かです。

エスプレッソマシンはバリスタの世界大会の公式マシンとして認定されている「TEMPESTA」を使用。一杯ごとに温度や圧力を精密にコントロールし、コーヒー豆の個性を最大限に引き出してくれる最高峰のエスプレッソマシンです。エスプレッソのほろ苦さとミルクのコクや甘さが混ざり合い、ひと口目から最後の一滴までおいしいラテは、絶対に家では味わえないおいしさ。



「Mochi de Basque」800円 ※イチゴは季節限定のトッピング（2026年4月中旬頃まで提供予定）

コーヒーとの相性がいい、独創性のあるスイーツも人気です。上の写真はバスクチーズを求肥で包みこんだ愛らしいケーキ「Mochi de Basque」。しっとりコクのあるチーズケーキに求肥のとろける新食感で、デコレーションには季節限定の果物やソースが使われています。

取材時はさわやかな酸味のイチゴ・あまおう。ソース類はすべて自家製で、果物の個体差を見極めて味を調整しながら作られています。グルテンフリーで、食後も軽やか。そして驚かされたのは、求肥のしっとりとした軟らかさ。こちらも自家製で、バスクチーズケーキに合うような絶妙な薄さになるように手作りされています。

「キャロットケーキ」650円

こちらのキャロットケーキもグルテンフリー。キャロットケーキが大好きなパティシエが手がけたそうで、米粉とは思えないしっとり感です。スパイスがほんの少し利いた生地にはレーズンが忍んでいて、味わいの絶妙なアクセントに。

フロスティングされたクリームチーズには、うっすらとレモンの風味を感じます。細部にまで繊細にデザインされたキャロットケーキは、さすがの完成度の高さです。キャロットケーキを目当てに訪れる人がいるのもうなずけるおいしさでした。

ルックスも完璧！ かわいくて本格的なスイーツが、コーヒータイムを豊かにしてくれます。デビューするまで何度も試作を繰り返すそうで、新たなスイーツを心待ちにしているファンも多いとか。最初はチーズケーキに求肥！？と思いましたが、リピート確定のおいしさでした。小さなサプライズが散りばめられたスイーツや芸術的なラテアートでテンションが上がります。



「CAFE LATTE BASE」1600円

ショップにはイラストが映えるオリジナルグッズも並んでいます。コーヒーのエキスをしっかり抽出し、ミルクと割ればおいしいカフェラテが飲める「CAFE LATTE BASE」は気の利いたプレゼントにもぴったり。

「トートバッグ」2000円

ちょっとしたお散歩やカフェに出かけるのにぴったりな小さなトートバッグも。ランチボックスや文庫本、ペットボトルなども入りそうなサイズ感です。くすっと笑えるゆるーいイラストがポイント。

プロフェッショナルなバリスタが淹れるラテと独創的なスイーツが味わえる「EINS COFFEE」はいかがだったでしょうか。スタッフとお客さんとの距離感が絶妙で、店内は穏やかでとてもいい雰囲気。1階のカウンターでバリスタの凄技を間近で眺めたり、2階席でゆったりスイーツを満喫したり、思い思いの時間が過ごせます。ぜひ訪れてみてくださいね。



■EINS COFFEE （あいんす こーひー）

住所：大阪府大阪市中央区安堂寺町2-2-27 コンフォート谷町1F

TEL：なし

営業時間：9〜21時

定休日：不定休

アクセス：Osaka Metro谷町線谷町六丁目駅からすぐ



Text：鴨 一歌

Photo：小川康貴



