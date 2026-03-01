将棋の藤井聡太棋王（竜王、名人、王位、棋聖、王将、23）に増田康宏八段が挑む第51期棋王戦コナミグループ杯五番勝負の第3局。盤上で火花を散らす両者だが、タイトルのゆくえとともにファンの熱視線を集めているのが対局を彩る「将棋めし」だ。今局では、挑戦者・増田八段の個性あふれるチョイスが大きな話題を呼んでいる。

【映像】旗がかわいい！増田八段の「大人様ランチ」

正午になり、昼食休憩に入った両対局者。藤井棋王が注文したのは、豪華な海の幸がふんだんに盛り込まれた「海の幸重御膳」。一方、増田八段が選んだのは、なんと「大人様ランチ（サーロインステーキ）」と「ミニ珈琲フロート」だった。

この「大人様ランチ」は、サーロインステーキを中心にデザートまでついたボリューム満点のセット。お子様ランチの定番である“旗が立ったウインナー”もしっかり添えられており、童心に帰れるような遊び心あふれる一品となっている。

増田八段といえば、この日の午前のおやつでもクラシカルな「クリームソーダ」を注文。タイトル戦という極度の緊張感が漂う対局中には珍しいオーダーとして、すでに大きな注目を集めていた。そこに続いての「大人様ランチ」という流れに、中継を見守っていたABEMAの視聴者のテンションも最高潮に達した。

コメント欄には、「わんぱくまっすー」「すごいね沢山ある」「わーおいしそう」といった声が殺到。「大人様ｗ」「これはうれしい」「こりゃあいいや」「すげえいやーいいね」と、増田八段のわんぱくで魅力的なオーダーを大いに楽しむ反響が続々と寄せられた。

大勝負のプレッシャーを感じさせない、増田八段の頼もしい「将棋めし」。しっかりエネルギーをチャージした両者が、午後からどのような熱戦を繰り広げるのか、ますます目が離せない。

（ABEMA／将棋チャンネルより）