篠原ともえ「パターンは全てシカク」ワイドスカート制作動画に反響「繊細でおしゃれ」「クオリティ高すぎ」
【モデルプレス＝2026/03/01】ファッションデザイナーでタレントの篠原ともえが2月28日、自身のInstagramを更新。スカートの制作動画を公開した。
【写真】46歳ファッションデザイナー兼タレント「クオリティ高すぎ」手作りワイドスカート
篠原は「シアー素材のダンボールニットでワイドスカートを制作 パターンは全てシカク」とコメントし、スカートを制作する動画を公開。布に待ち針を打ち、ミシンをかけ、ブルーの四角い記事を組み合わせて個性的なスカートを作り上げ、それを自身が着用する姿を披露した。
この投稿に、ファンからは「ため息が出るほど素敵」「繊細でおしゃれなスカート」「真剣な表情が美しい」「クオリティ高すぎ」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
