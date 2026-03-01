[3.1 J2・J3百年構想リーグ WEST-A第4節](ギケンス)

※14:00開始

主審:宗像瞭

<出場メンバー>

[高知ユナイテッドSC]

先発

GK 17 猪瀬康介

DF 3 福宮弘乃介

DF 4 小林大智

DF 22 藤森隆汰

MF 8 高野裕維

MF 10 佐々木敦河

MF 14 関野元弥

MF 16 上月翔聖

MF 73 田中稔也

FW 9 新谷聖基

FW 20 杉山伶央

控え

GK 1 大野来生

DF 23 松本大地

MF 11 三好麟大

MF 76 三門雄大

FW 18 青戸翔

FW 33 長疾風

監督

吉本岳史

[奈良クラブ]

先発

GK 96 マルク・ヴィト

DF 8 吉田新

DF 22 生駒稀生

DF 33 佐藤大翔

DF 36 石井大生

MF 7 田村亮介

MF 10 森田凜

MF 17 田村翔太

MF 18 後藤卓磨

MF 50 芝本蓮

FW 9 富樫佑太

控え

GK 49 黒川雷平

DF 2 高畠捷

DF 16 奥田雄大

DF 27 中山雅斗

MF 11 佐藤諒

MF 21 戸水利紀

MF 37 濱名元希

FW 14 望月想空

FW 42 岡崎大志郎

監督

大黒将志