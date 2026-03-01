高知vs奈良 スタメン発表
[3.1 J2・J3百年構想リーグ WEST-A第4節](ギケンス)
※14:00開始
主審:宗像瞭
<出場メンバー>
[高知ユナイテッドSC]
先発
GK 17 猪瀬康介
DF 3 福宮弘乃介
DF 4 小林大智
DF 22 藤森隆汰
MF 8 高野裕維
MF 10 佐々木敦河
MF 14 関野元弥
MF 16 上月翔聖
MF 73 田中稔也
FW 9 新谷聖基
FW 20 杉山伶央
控え
GK 1 大野来生
DF 23 松本大地
MF 11 三好麟大
MF 76 三門雄大
FW 18 青戸翔
FW 33 長疾風
監督
吉本岳史
[奈良クラブ]
先発
GK 96 マルク・ヴィト
DF 8 吉田新
DF 22 生駒稀生
DF 33 佐藤大翔
DF 36 石井大生
MF 7 田村亮介
MF 10 森田凜
MF 17 田村翔太
MF 18 後藤卓磨
MF 50 芝本蓮
FW 9 富樫佑太
控え
GK 49 黒川雷平
DF 2 高畠捷
DF 16 奥田雄大
DF 27 中山雅斗
MF 11 佐藤諒
MF 21 戸水利紀
MF 37 濱名元希
FW 14 望月想空
FW 42 岡崎大志郎
監督
大黒将志
※14:00開始
主審:宗像瞭
<出場メンバー>
[高知ユナイテッドSC]
先発
GK 17 猪瀬康介
DF 3 福宮弘乃介
DF 4 小林大智
DF 22 藤森隆汰
MF 8 高野裕維
MF 10 佐々木敦河
MF 14 関野元弥
MF 16 上月翔聖
MF 73 田中稔也
FW 9 新谷聖基
FW 20 杉山伶央
控え
GK 1 大野来生
DF 23 松本大地
MF 11 三好麟大
FW 18 青戸翔
FW 33 長疾風
監督
吉本岳史
[奈良クラブ]
先発
GK 96 マルク・ヴィト
DF 8 吉田新
DF 22 生駒稀生
DF 33 佐藤大翔
DF 36 石井大生
MF 7 田村亮介
MF 10 森田凜
MF 17 田村翔太
MF 18 後藤卓磨
MF 50 芝本蓮
FW 9 富樫佑太
控え
GK 49 黒川雷平
DF 2 高畠捷
DF 16 奥田雄大
DF 27 中山雅斗
MF 11 佐藤諒
MF 21 戸水利紀
MF 37 濱名元希
FW 14 望月想空
FW 42 岡崎大志郎
監督
大黒将志