USJ食べ歩きの正解はこれだ！ワンハンドフードの「最高到達点」と穴場スポットを完全網羅

YouTubeチャンネル「もちもぐチャンネル」

YouTubeチャンネル「もちもぐチャンネル」が、「【USJ初心者必見】絶対食べたい定番フード14選！穴場でのんびりVlog【ユニバ】」と題した動画を公開した。USJ（ユニバーサル・スタジオ・ジャパン）を訪れる初心者に向け、絶対に外さない定番グルメを食べ歩き、独自の視点で星評価を付ける内容だ。



動画では、パーク内の様々なエリアを巡りながら、スイーツからガッツリ系の肉料理まで幅広く実食。「テーマパークといえば肉」と語り、定番の「ターキーレッグ」にかぶりつくシーンでは、そのワイルドな食べ応えを堪能しつつも、骨の多さに言及する率直なレビューを展開した。比較対象として挙げた「スモークチキン」については、その食べやすさとジューシーさを評価している。



特筆すべきは、「マリオ・カフェ＆ストア」で提供される「パンケーキ・サンド ルイージの帽子」への高評価だ。もちもぐ氏は、ふわふわのパンケーキ生地と濃厚なクリーム、爽やかなブドウのバランスを絶賛。「並んででも食べてほしいぐらい美味しい」と語り、今回紹介したフードの中でも最高評価となる「星5.0」を付けた。また、「ローーーング！ソーセージパイ」については、「お手軽ワンハンドフードの最高到達点かもしれない」と独自の表現でその完成度を称えている。



動画内ではフードの味だけでなく、購入後にゆっくりと食事を楽しめる「穴場の休憩スポット」も紹介。混雑しがちなパーク内において、ラグーン沿いのベンチやバラ園など、人混みを避けてリラックスできる場所を案内しており、実用性の高い情報が盛り込まれている。



単なるグルメ紹介にとどまらず、効率的な回り方や休憩場所の確保まで考慮された本動画。USJ初心者のみならず、久しぶりにパークを訪れる人にとっても、最高の食体験を計画するための有用なガイドとなるだろう。