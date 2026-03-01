三上悠亜、タイトな黒ミニワンピで美脚際立つ「膝上長すぎ」「理想のボディライン」
【モデルプレス＝2026/03/01】タレントの三上悠亜が2月27日、自身のInstagramを更新。美しいボディラインが際立つ姿を公開し、話題を呼んでいる。
【写真】32歳SKE出身元セクシー女優「膝上長すぎ」タイトミニワンピで美ボディ強調
三上は「新年快樂」と中国語で新年の挨拶をつづり、動画を投稿。体にフィットした黒のミニ丈ワンピースに、同色のニーハイブーツとカーディガンを合わせたコーディネートを披露した。ホテルの廊下のような場所を軽やかに歩き、引き締まった美しい脚のラインと抜群のスタイルが際立つ姿を見せている。
この投稿に、ファンからは「スタイル良すぎて見惚れる」「脚が綺麗」「膝上長すぎ」「まさに理想のボディライン」「セクシーで最高」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
◆三上悠亜、美脚輝くミニ丈ワンピ姿公開
◆三上悠亜の投稿に反響
