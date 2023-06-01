ブンデスリーガ 25/26の第24節 ブレーメンとハイデンハイムの試合が、2月28日23:30にヴェーザー・シュタディオンにて行われた。

ブレーメンは菅原 由勢（DF）、ジョバン・ミロシェビッチ（FW）、ロマーノ・シュミット（MF）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するハイデンハイムはクリスティアン・コンテ（FW）、アリヨン・イブラヒモビッチ（MF）、エレン・ディンクチ（FW）らが先発に名を連ねた。

前半は大きな動きが無く、0-0で終了した。

ハイデンハイムは後半の頭から2人が交代。オマル・トラオレ（DF）、ジュリアン・ニーユス（MF）に代わりレオニダス・ステルギウ（DF）、シュテファン・シマー（FW）がピッチに入る。

57分に試合が動く。ブレーメンのロマーノ・シュミット（MF）のアシストからジョバン・ミロシェビッチ（FW）がヘディングシュートを決めてブレーメンが先制。

65分、ハイデンハイムは同時に2人を交代。エレン・ディンクチ（FW）、ヤン・シェップナー（MF）に代わりマービン・ピエリンガー（FW）、アドリアン・ベック（MF）がピッチに入る。

69分、ブレーメンが選手交代を行う。ジョバン・ミロシェビッチ（FW）に代わりケケ・トップ（FW）が出場。なお、この交代は負傷によるものとみられる。

74分、ハイデンハイムが選手交代を行う。ベネディクト・ギンバー（DF）からマティアス・ホンザク（FW）に交代した。

80分、ブレーメンが選手交代を行う。マルコ・グリュル（FW）からユスティン・エンジンマー（FW）に交代した。

89分、ブレーメンは同時に2人を交代。イェンス・ステーイ（MF）、ロマーノ・シュミット（MF）に代わりフリアン・マラティーニ（DF）、レオナルド・ビッテンコート（MF）がピッチに入る。

後半終了間際の90+8分ブレーメンに貴重な追加点が入る。相手チーム選手のオウンゴールによる得点が入り、2-0。2点差に広げる。

以降は試合は動かず、ブレーメンが2-0で勝利した。

なお、ブレーメンに所属する菅原 由勢（DF）はフル出場した。

