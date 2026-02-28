ウーバーイーツの配達完了通知が届いたので、添付されていた写真を確認した結果…。どっちが主役か分からない！？配達員さんの粋な計らいが話題になっています。

思わずニヤけてしまうその光景は記事執筆時点で186万回を超えて表示されており、2.6万件のいいねが寄せられることとなりました。

【写真：ウーバーイーツの『配達完了通知』が届いたので、確認した結果…配達員による『粋な計らい』】

ウーバーイーツの配達完了通知→写真を確認した結果…

Xアカウント『@donnie_log』に投稿されたのは、Uber Eatsの配達員さんから届いた配達完了通知。

対面ではなく、玄関先への置き配を指定されることが多いという投稿主さんは、この日も玄関ドア前への配達完了通知を受け取ったのだといいます。

どっちが主役か分からない光景が話題に

配達完了の証拠、お届け物の位置を正確に伝えるために利用されるのが『配達時の状況』を撮影したお写真。

この日も1枚のお写真が添付されており、何気なく確認してみると…そこには、バーニーズマウンテンドッグ「どん」ちゃんのお姿が映っていたのだそう。

玄関ドアの横にある大きな窓から、配達員さんのスマホへカメラ目線を向けていたというどんちゃん。特に吠えるでもなく、はしゃぐでもなく…『どもども、ごくろうさまです』なんて声が聞こえてきそうな貫禄ある表情で配達員さんを見つめていた模様。

かろうじてお写真の左下辺りに商品が映っているものの…どんちゃんが主役のような光景からは、犬好きな配達員さんの粋な計らいを感じられたのだそう。

ちなみに飼い主さん曰く、ウーバーイーツ配達員さんからどんちゃんのお写真が届いたのはこれが初めてではなく、この日以降もさまざまなバージョンの配達完了通知が寄せられているのだそう。

ウーバーイーツの配達完了通知がより一層楽しみになってしまいそうなその光景は多くのユーザーをほっこりと和ませることとなりました。

この投稿には「かわいすぎるｗｗ」「おまけのジャーキー置いて帰りたいｗ」「笑った」などのコメントが寄せられています。

のんびりマイペースで甘えん坊な女の子♡

2023年6月29日生まれの「どんちゃん」こと「Donnie(ドニー)」ちゃんは、のんびり屋さんで甘えん坊な女の子。コロコロと変わる表情、優しさや穏やかさが滲み出る振る舞いを見せてくれるといいます。

飼い主さんに溺愛されながらのびのびと幸せに暮らすどんちゃんのお姿は、日々バーニーズマウンテンドッグの魅力やたくさんの癒しを発信しています。

写真・動画提供：Xアカウント「@donnie_log」さま

執筆：ayano

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。