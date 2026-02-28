2033年の運用に向けて進むテスト

航空機エンジンメーカーのロールス・ロイスは、2026年2月24日、F130エンジンの高度および運用性試験を無事に完了したことを発表しました。

【画像】かなりデカい！ これが、B-52の新エンジンです

F130エンジンは、アメリカ空軍のB-52「ストラトフォートレス」向けに納入が予定されているエンジンです。

現在運用中のプラット・アンド・ホイットニー製TF33ターボファンを搭載しているB-52H全76機のエンジンをF130に換装することで、将来的には機体名がB-52Jに変更される予定です。

今回のテストでは、F130は地上試験において、高高度性能、乱流条件下での安定性、統合駆動発電機の動作確認までを実施しました。今後は、B-52のエンジン配置に合わせて、1つのパイロンに左右2基のエンジンを搭載するデュアルポッド構成での試験が行われる予定です。

デュアルポッド試験で各種性能データを収集した後、いよいよ実機への搭載に進みます。試験機へのF130エンジン納入は2027年中を見込み、アメリカ空軍での初期運用は2033年頃に開始される予定です。

エンジン換装と並行して、レーダーや航法システム、通信機器などのアビオニクス、乗員区画、通常・核通信システム、兵装などの能力向上改修および近代化も実施されます。B-52Jではこれにより機体の運用寿命が2050年以降まで延長される見込みです。同機は1955年に運用を開始しており、100年以上運用される爆撃機となることが確実視されています。