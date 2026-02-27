出勤前の飼い主さんとわんこのお決まりルーティンがSNSで話題です。『行ってくるね』と伝えたとたん、わんこの表情は一変し…！？反響を呼んだ投稿は、記事執筆時点で82万回再生を突破し「ムリ、行けない！」「鳴き声が切なすぎ」といったコメントが寄せられることとなりました。

【動画：『行ってくるね』と超大型犬に伝えた結果→突然態度が変わって…仕事に行きたくなくなる『表情』】

「行ってくるね」と言われたワンコは…？

TikTokアカウント「ri_lala_lu」に投稿されたのは、バーニーズマウンテンドッグの「ララ」ちゃんと飼い主さんが繰り広げる朝のルーティン。飼い主さんがいつものように『ララちゃん、行ってくるね』と声をかけた次の瞬間、「キュゥン…」と切ない声でお返事したのだとか。

大きな体は小さく丸まり、お耳も下がり目も伏し目がち…。一目で分かる「さみしい」の姿に、飼い主さんも毎度のことながら後ろ髪を引かれる思いでしょう。実際に『こんなん仕事行けない！』といった、出社拒否もいとわないコメントも多く寄せられるほど。

分かりやすすぎる態度にキュン♡

玄関先にいるララちゃんと毎朝繰り広げられるルーティン。『こんなにさみしがるのに外飼い…！？』との声もあるかもしれませんが、もちろんそうではありません。基本的には家族のいる家の中で過ごし、日中やお散歩の前後は玄関やお庭で過ごしているそう。

暑さに弱い超大型犬のララちゃん、その日の気温や体調に合わせて、室内と屋外を上手に調整しているそうで、大切に育てられている様子がうかがえますね。

だからこそ、『行ってくるね』の一言は、ララちゃんにとってはほんの少しのお別れ。またすぐ会えるとわかっていても、やっぱりさみしい…。その感情が、あの大きな体いっぱいにあふれ出してしまうのでしょう。

ララちゃんの切なすぎるお見送りには「おっきいのに可愛すぎる」「仕事休もうかなって思っちゃう」「感情が分かりやすいわんこですね」などのコメントが寄せられています。

甘えん坊ワンコのかわいい特技

甘えん坊のかわいいララちゃんが別投稿に紹介されています。いつでもどこでもナデナデしてほしいララちゃんは、ある器用な行動を取るといいます。お鼻で飼い主さんの腕を持ち上げ、クルッと回転させたかと思うと、自分の頭の上にポンッと乗せるのだとか。

こんなかわいい行動を取られては撫でないわけにはいきません。飼い主さんのナデナデにうっとり…満開のお花のような笑顔を見せていたそう。甘えん坊でいじらしいララちゃんには、みんながメロメロになってしまいますね♡

飼い主さんにべったりのララちゃんは、実はお母さん犬のようで…？ララちゃんとその子ども「ルルちゃん」の微笑ましい日常は、TikTokアカウント「ri_lala_lu」をチェックしてくださいね♪

写真・動画提供：TikTokアカウント「ri_lala_lu」さま

執筆：anrai0419

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております