伊東歌詞太郎、アニメ『Duel Masters LOST 〜忘却の太陽〜』オープニング主題歌「あやかしあやし」リリース！
人気動画プラットフォームでの投稿が反響を呼び、“希代の歌い手”としてネット＆SNSユーザーから大きな支持を集め、国内外問わずファンを魅了するアーティスト／シンガー・ソングライター＝伊東歌詞太郎。現在配信中のアニメ『Duel Masters LOST』(原作:松本しげのぶ×作画:金林洋 小学館「週刊コロコロコミック」連載)の新シリーズとなる第3章『Duel Masters LOST 〜忘却の太陽〜』のオープニング主題歌、「あやかしあやし」が配信リリースとなった。
不穏な世界の中で自分の存在を探し求めるウィンやニイカ、そしてクリーチャーの存在など、クリーチャーが跋扈する世界「ロストフィールド」を彷彿とした、『Duel Masters LOST』の世界観を踏襲した楽曲となっており、美しくダイナミズム溢れるヴォーカルながらどこか破滅的でカオティックな楽曲に仕上がっている。
現在全国ツアー「memory&present」の真っ最中でもあり、配信リリースに先駆けてステージ上でも披露。多くのオーディエンスから配信リリースが待たれた楽曲がついにリリースとなる。
『Duel Masters LOST 〜忘却の太陽〜』はデュエル・マスターズ公式YouTubeチャンネル「デュエチューブ」ほか、各配信サービスにて配信中だ。
●配信情報
「あやかしあやし」
配信中
配信リンクはこちら
https://kashitaroito.lnk.to/ayakashiayashi
●ライブ情報
伊東歌詞太郎 LIVE TOUR 2026「memory&present」
1/25(日) 宮城・仙台Darwin
1/31(土) 愛知・名古屋ボトムライン
2/1(日) 岡山・CRAZYMAMA KINGDOM
2/8(日) 福岡・福岡DRUM Be-1
2/11(水) 大阪・BIGCAT
2/21(土) 北海道・札幌cubegarden
2/28(土) 東京・豊洲PIT
詳細はこちら
https://www.kashitaro.com/news/5467/
●公演情報
朗読劇「花道のゆくえ 〜芸能教室〜／〜音楽教室〜」
赤坂RED/THEATERにて2026年4月中旬上演予定
※複数日公演予定
原案・脚本：伊東歌詞太郎
脚本：【芸能教室】鈴木智晴（劇団東京都鈴木区）／【音楽教室】守山カオリ（Bobjack Theater）
演出：萩原成哉（ToyLateLie/MNOP）
ロゴデザイン：うらき
原作：「家庭教室」（KADOKAWA）
出演：伊東歌詞太郎 ほか
公式サイト
https://hanamichi-reading.com
●作品情報
『Duel Masters LOST 〜忘却の太陽〜』
配信情報
2026年2月6日(金)配信開始
デュエル・マスターズ公式YouTube「デュエチューブ」ほか各配信サービスにて
全4話 毎週金曜20:00配信
＜物語＞
新たなクリスタルカードを手にしたウィンによぎった記憶の断片。
それはウィンの部屋に飾られていた写真に写る灯台の光景だった。
クリーチャーが跋扈する世界「ロストフィールド」の拡大が明らかとなる中、
写真の灯台の在処を知ったウィンは記憶の手がかりを求め、
ニイカ、九十九矢ワユミと共に向かうことを決意する。
ロストフィールド発生の原因とは。
灯台でウィンを待つものとは。
そしてそれを見つめるジャシン帝の真意とは。
自分の存在を探し求め、ウィンは歩み出す。
【スタッフ】
原作：松本しげのぶ×作画：金林洋（小学館「週刊コロコロコミック」連載）
ストーリー原案 松本しげのぶ
キャラクターデザイン原案 金林洋
監督 福島利規
シリーズ構成 加藤陽一
キャラクターデザイン 橋詰力
美術監督 明石聖子
色彩設計 石川恭介
撮影監督 茂木智孝
CGディレクター 田所洋行
音響監督 高寺たけし
音楽 坂部剛
アニメーション制作統括 松倉友二
アニメーション制作 J.C.STAFF、SMDE
【キャスト】
斬札ウィン 鵜澤正太郎
アビスベル＝ジャシン帝 羽多野渉
香取ニイカ 菱川花菜
九十九矢ワユミ 伊瀬茉莉也
ドリーム・ボルメテウス・ホワイト・ドラゴン：加瀬康之
ボルシャック・バクテラス：藤井隼
ほか
原作情報
『Duel Masters LOST』
原作：松本しげのぶ×作画：金林洋（小学館「週刊コロコロコミック」連載）
作品ページ
https://www.corocoro.jp/title/44
＜『Duel Masters LOST』とは＞
2002年から20年以上にわたって販売されているトレーディングカードゲーム「デュエル・マスターズ」。近年ではシリーズ発売時に小学生だったユーザーが大人になり、かつて遊んでいたユーザーが再び「デュエル・マスターズ」で遊ぶシーンが増えるなど、多くのユーザーに愛されるブランドに成長しています。
『Duel Masters LOST』は「デュエル・マスターズ」の漫画・アニメシリーズ最新作として、2024年から新たな物語を展開しています。
デュエル・マスターズ公式YouTube「デュエチューブ」ほか各配信サービスにて
第1章＆第2章 全8話を配信中
＜伊東歌詞太郎 (イトウカシタロウ) プロフィール＞
人気動画プラットフォームでの投稿が反響を呼び、これまでの動画総再生数が1.5億回を超え、“希代の歌い手”としてその力強く凛とした歌声で若い世代のネット＆SNSユーザーから大きな支持を集めるアーティスト・シンガーソングライター。
2024年3月には中国６箇所でのワンマンライブツアーを成功させ、8月にはヨーロッパ最大規模のアニメコンベンションに出演。7月にシングル「pride rock music」を配信リリースし、8月から全国ライブツアー2024「MIX／Mastering」を開催するなど、国内外のファンを魅了し、グローバルな活躍に期待が高まる。
TM and ©2025 Wizards of the Coast/Shogakukan/WHC/ShoPro
