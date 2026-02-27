KAWAII LAB.が、プロジェクト発足4周年を記念したイベント『原宿ぜんぶKAWAII LAB.』を3月16日から29日の2週間にわたり原宿エリアにて開催する。

イベント期間中は、原宿エリア全36カ所にKAWAII LAB.所属のFRUITS ZIPPER、CANDY TUNE、SWEET STEADY、CUTIE STREETのポスタービジュアル全249枚を展開。総勢29名のソロショットや、ベストアルバム『KAWAII LAB. BEST ALBUM』のバースデーケーキビジュアル、各グループの集合ショットも登場する。

また、専用アプリを使って街を巡る『タウントレック』と連動したデジタルスタンプラリーも開催。参加者は、KAWAII LAB.のポスター掲出場所がわかるオリジナル体験マップを手に、原宿エリアに点在するチェックポイントを巡る。指定のポスターを撮影してアプリ上でポイントを集めると、直筆サイン入りポスターなどが当たる『カワラボビッグガチャ』に挑戦できる。全チェックポイントを制覇すると、コンプリートミニポスターも配布される。

メイン会場となるAF GALLERYでは、4周年の“お祝いケーキ”フォトスポットやKAWAII LAB.プロデューサー 木村ミサのステートメントを展示。会場内では、オフィシャルグッズの販売や、街歩きスタンプラリーの受付、『カワラボビッグガチャ』も設置される。そのほか、開催期間中は各グループの4周年記念デザインを施したアドトラックが原宿エリアを走行する。

くわえて、KAWAII LAB.4周年とベストアルバムリリースを記念した『KAWAII LAB. × TOWER RECORDS CAFE』が、タワーレコードカフェ表参道店にてアンコール開催。会期は3月27日から4月4日までとなっており、メニューや特典などの詳細はKAWAII LAB.公式SNSにて順次発表される。

（文＝リアルサウンド編集部）