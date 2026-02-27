■「ステキッ！！」

配信

CDジャケット

▼配信

2026年1月7日（水）リリース

URL：https://VA.lnk.to/6ob2zY

▼CD

2026年1月21日（水）リリース

期間限定生産盤 BVCL 1512

\1,300（税込）

購入：https://va.lnk.to/i65RJE

［収録曲］

1.ステキッ！！

2.ステキッ！！ AnimeEDIT

3.ステキッ！！ Inst.

4.ステキッ！！ AnimeEDIT Inst.

▼店舗別購入者特典一覧

・離婚伝説 応援店：スマホサイズステッカー

・Amazon.co.jp：メガジャケ

・セブンネット：缶バッジ

・全国アニメイト（通販含む）：ましかくブロマイド

※数に限りがありますので、無くなり次第終了となります。あらかじめご了承ください。

※上記店舗以外での配布はございません。ご了承ください。

※各特典絵柄・“スマホサイズステッカー”の配布対象店舗は追ってご案内いたします。

※各オンラインサイトにて商品カートが公開されるまでに時間がかかる場合がございますので、予めご了承ください。

※Amazon.co.jp、その他一部オンラインショップでは”特典対象商品ページ”と ”特典非対象商品ページ”がございます。ご予約の際にご希望される商品ページかをご確認いただいてからご予約いただきますよう、お願い申し上げます。