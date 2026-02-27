離婚伝説、東京・大阪で初のファンクラブ会員限定ライブ開催決定
離婚伝説が、自身初となるファンクラブライブを東京・大阪の2都市で開催することを発表した。
公演は、7月28日に大阪・GORILLA HALL OSAKA、7月31日に東京・Spotify O-EASTの2公演開催。チケット先行も2月27日から受付が開始しており、新規入会者でも申込みができるので、是非ともチェックしていただきたい。
当日はライブパフォーマンスに加え、ファンクラブならではの限定コンテンツも実施予定だという。さらに、本公演の記念品も後日発表されるとのことだ。
◾️＜離婚伝説ファンクラブライブ「玉葱」＞
2026年7月28日（火）大阪：GORILLA HALL OSAKA
2026年7月31日（金）東京：Spotify O-EAST
OPEN 17:30 / START 18:30
▼チケット料金
スタンディング：7,700円（税込）※記念品付き
＜ファンクラブ最速先行＞
受付期間：2月27日（金）18:00〜3月8日（日）23:59まで
URL：https://rkndnsts-fan.jp/
※ファンクラブ会員の方のみお申込み頂けます。
主催：ソニー・ミュージックレーベルズ
企画制作：
大阪：夢番地(大阪)
東京：ディスクガレージ
◾️＜離婚伝説2026 ONEMAN LIVE＞
2026年9月10日（木）OPEN 17:30 / START 18:30 ※追加公演
2026年9月11日（金）OPEN 17:30 / START 18:30 ※SOLD OUT
会場：日本武道館
主催：ソニー・ミュージックレーベルズ
企画制作：DISK GARAGE
チケット料金：全席指定：\9,500（税込）
■「ステキッ！！」
▼配信
2026年1月7日（水）リリース
URL：https://VA.lnk.to/6ob2zY
▼CD
2026年1月21日（水）リリース
期間限定生産盤 BVCL 1512
\1,300（税込）
購入：https://va.lnk.to/i65RJE
［収録曲］
1.ステキッ！！
2.ステキッ！！ AnimeEDIT
3.ステキッ！！ Inst.
4.ステキッ！！ AnimeEDIT Inst.
▼店舗別購入者特典一覧
・離婚伝説 応援店：スマホサイズステッカー
・Amazon.co.jp：メガジャケ
・セブンネット：缶バッジ
・全国アニメイト（通販含む）：ましかくブロマイド
※数に限りがありますので、無くなり次第終了となります。あらかじめご了承ください。
※上記店舗以外での配布はございません。ご了承ください。
※各特典絵柄・“スマホサイズステッカー”の配布対象店舗は追ってご案内いたします。
※各オンラインサイトにて商品カートが公開されるまでに時間がかかる場合がございますので、予めご了承ください。
※Amazon.co.jp、その他一部オンラインショップでは”特典対象商品ページ”と ”特典非対象商品ページ”がございます。ご予約の際にご希望される商品ページかをご確認いただいてからご予約いただきますよう、お願い申し上げます。
■タイアップ／TVアニメ『ハイスクール！奇面組』
［放送日時］全国フジテレビ系“ノイタミナ”にて2026年１月９日スタート毎週（金）23時30分〜24時
［クレジット表記］©新沢基栄／集英社・奇面組
［スタッフ］
原作：新沢基栄（集英社文庫<コミック版>刊）
監督：関 和亮
アニメーションディレクター：西川鷹司
シリーズ構成：村越 繁
キャラクターデザイン：阿部由佳
劇中歌プロデュース：Night Tempo
企画・プロデュース：スロウカーブ
アニメーション制作：アニメーションスタジオ・セブン
［出演者］
一堂 零（いちどう・れい）：関 智一
冷越 豪（れいえつ・ごう）：武内駿輔
出瀬 潔（しゅっせ・きよし）：松岡禎丞
大間 仁（だいま・じん）：小林千晃
物星 大（ものほし・だい）：戸谷菊之介
河川 唯（かわ・ゆい）：白石晴香
宇留千絵（うる・ちえ）：長谷川育美
似蛭田 妖（にひるだ・よう）：岡本信彦
雲童 塊（うんどう・かい）：小林裕介
天野邪子（あまの・じゃこ）：M・A・O
切出 翔（きれいで・しょう）：佐久間大介
［公式サイト］https://kimengumi.com/
［公式X］@kimengumi_anime
［公式TikTok］@kimengumi_anime
