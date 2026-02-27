2月26日放送の『ぐるぐるナインティナイン』（日本テレビ系）に「まいやん」こと元乃木坂46の白石麻衣が出演。ある“異変”に視聴者が驚いた。

この日の『ぐるナイ』は、お馴染みの人気企画「グルメチキンレース ゴチになります！」に、俳優・風間俊介が13年ぶりに参戦。東京・青山にある高級地中海料理店を舞台に熱戦が繰り広げられた。

まずは、ゴチメンバーが次々とオーダーする料理を発表。白石の番になり、「肉料理から…」と話し始めるが、何やら声に違和感が。ナインティナイン岡村隆史が「あれ？どうしたん？」と聞くと、「ちょっと、声置いてきちゃって」と白石。その声は、とても白石のものとは思えぬほど低音のハスキーボイスだった。

NEWS増田貴久に「痛くはないの？」と聞かれると、「痛くはないです。ほんと、声だけ出なくて。（朝）起きたらガサガサしちゃってて。これでもよくなった方なんです」と説明。すると「ボトルキープしてまいそうやな」とツッコむ霜降り明星せいや。さらに増田が「一回、『ハイボール』って言って」と振ると、白石はハスキーボイスで「ハイボール」ーーという即席の“スナックママコント”が繰り広げられた。

その後も白石がしゃべる度、そのハスキーボイスにメンバーは爆笑。風間は「ギャップがいいなあ」、増田も「今日たぶん、人気めっちゃ上がってますよ」とベタぼめする場面も。司会の羽鳥慎一アナは白石の“スナックママボイス”にメロメロで、ゴチメンバーの倉科カナも思わず「すっごい色っぽくて、より一層まいやんのことが好きになっちゃいました」と言うほどだった。

この白石の声に、Xでは

《今日のゴチバトル、まいやんの声がハスキーで萌える》

《まいやんの声めっちゃいいやん好きだわwwww》

などの声があふれ、「まいやんの声」がトレンド入りする事態となった。

「女優にとって、声も非常に重要な個性。その代表格といえば、伊藤沙莉さん。子役時代から独特の“ガスガスボイス”で次第に注目を集め、朝ドラヒロインになりました。ギャップを感じさせるハスキーボイスは意外に人気があるのです。

今回、白石さんの声の異変は一時的なものだったようですが、確かにあのルックスと声のギャップがあれば、女優としてもまた違う魅力が生まれるのではと思いましたね」（芸能記者）

白石は『ぐるナイ』放送中にInstagramを更新。ストーリーズで《放送中のゴチですが、本日声がガラガラでございます。今はいつも通り戻っておりますので ご心配なく!!》と、ゴチの制服を着た自身の写真をアップし説明した。

まずはひと安心だが、もっと“あの声”を聞きたかったかもーー。