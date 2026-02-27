ポイ活アプリの使い勝手を左右する「起動の待ち時間」に、はっきり効く改善が入りました。

ピクセラは2026年2月20日11時00分、大阪市の本社からEveryPointの大型アップデートを発表しました。

同日よりAndroid版とiOS版を同時提供し、短いスキマ時間でも始めやすい導線へ進化しています！

EveryPoint「起動速度2倍・はじめてガイド搭載アップデート」

配信開始日：2026年2月20日配信開始時刻：11:00提供プラットフォーム：Android版・iOS版本社所在地：大阪府大阪市西区立売堀1-4-12 立売堀スクエア5F

ピクセラはモバイル向け製品やAV家電、関連サービスを展開するメーカーです。

EveryPointは、日常の行動をポイント化し、行動データを価値へ変える発想で設計されたポイ活アプリです。

今回の更新は、起動速度の体感改善と、初回利用時の理解導線を同時に整えた点が大きな見どころになっています。

アプリを開いた瞬間からポイント獲得アクションへ入りやすくなるため、移動中や休憩中の短時間利用とも相性が高い改修です。

起動速度2倍でスキマ時間の使い勝手を改善

改善規模：起動速度を従来比約2倍に短縮

システム刷新により起動時間を従来比で約半分に短縮し、待機時間のストレスを抑えた設計になっています。

ポイ活は「気づいた瞬間に開けるか」で継続率が変わるため、この改善は利用頻度そのものに直結しやすい施策です。

タイパ重視の利用環境に合わせた、実用性の高いアップデートです。

はじめてガイドでポイント獲得から交換までを可視化

交換先：他社ポイント・電子マネー約60社

初回起動時には「はじめてガイド」が動作し、ポイントの貯め方から交換までを段階的に把握できる導線が追加されました。

操作を覚える前に離脱しやすいポイ活アプリの課題に対し、最初の数分で使い方を体得できる構造へ切り替えています。

使い方の理解が早まることで、貯める行動と交換行動が一本化しやすい体験設計です！

行動データを価値化するEveryPointのサービス設計

還元設計：業界最高水準（同社調べ2025年8月時点）

EveryPointは「歩く」「移動する」「ゲームを楽しむ」といった日常行動をポイント化する仕組みを中核に置いています。

特別な作業を増やさず、いつもの生活動線の中で価値を積み上げられる点が、長期利用で効いてくるポイントです。

行動の蓄積がそのまま資産性につながる発想は、ポイ活の入口を広げる設計思想です。

代表メッセージが示す継続率重視の開発方針

証券コード：6731資本金：12億02百万円（2026年1月31日時点）

代表メッセージでは、ユーザー体験の向上がエンゲージメント向上に直結するという方針が明確に示されました。

起動速度改善とはじめてガイド追加は、継続率と利用頻度を引き上げるための土台づくりとして位置づけられています。

機能追加だけでなく、使い続けやすさを数値で育てる運用思想が見えるアップデートでした☆

ポイ活アプリの競争は還元率だけでなく、日々の操作負荷をどれだけ下げられるかが勝負になっています。

EveryPointの今回の更新は、待たせない起動と迷わせない導線を同時に整えたことで、日常利用の再現性を高めた内容です。

“行動が価値になる”体験をよりスムーズにした改修として、今後の利用データにも注目が集まります。

【毎日のポイ活が待たずに進む新体験！

EveryPoint「起動速度2倍・はじめてガイド搭載アップデート」】の紹介でした。

