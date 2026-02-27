この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

フィットネス系チャンネル「のがちゃんねる/nogachannel」を運営する、のが氏が「肩甲骨リリースで、驚くほど背中軽くなるストレッチ」と題した動画を公開しました。この動画では、背中をほぐして全身を緩めるストレッチプログラムを紹介しています。

プログラムは、両手を後ろで組んで肩甲骨を最大限に寄せる動きからスタート。のが氏は、腰が反らないようにお腹に力を入れることをポイントとして挙げています。続いて、反対の手で肩を後ろから前にさすり、肩周りの血流を促します。

その後、呼吸に合わせて肘を引いたり腕を斜め前に伸ばしたりする動きで、肩甲骨を大きく動かしていきます。さらに、両手をYの字に上げてからWの字になるよう脇を寄せて下ろす動きや、首、手首、腕のストレッチも行い、上半身全体を丁寧にほぐします。プログラムの終盤では、股関節周りの筋肉を緩める動きや前屈も取り入れ、全身の緊張を和らげていきます。

紹介されているエクササイズは、座ったまま行えるものが中心です。デスクワークの合間や就寝前など、日常生活の中で手軽に取り入れることができます。背中のこりや体の重さが気になる方は、このストレッチを日々の習慣にしてみてはいかがでしょうか。

YouTubeの動画内容

00:05

肩甲骨を寄せるストレッチ
01:15:00

肩甲骨をはがすように腕を伸ばす
02:55:00

胸を開くストレッチ
05:15:00

股関節周りをほぐすストレッチ

関連記事

「腹筋崩壊」覚悟！くびれを作る鬼のサイドプランクで脇腹を集中攻撃

「腹筋崩壊」覚悟！くびれを作る鬼のサイドプランクで脇腹を集中攻撃

 5分で実感！ガチガチ肩甲骨をはがして「天使の羽」を手に入れる

5分で実感！ガチガチ肩甲骨をはがして「天使の羽」を手に入れる

 4分で脂肪燃焼体質へ！運動後もカロリー消費が続くHIIT

4分で脂肪燃焼体質へ！運動後もカロリー消費が続くHIIT
もっと見る

関連動画（外部リンク）

チャンネル情報

のがちゃんねる/nogachannel_icon

のがちゃんねる/nogachannel

YouTube チャンネル登録者数 166.00万人 648 本の動画
8ヶ月で-10kg痩せたダイエット経験をもとに、短時間で効果が出るトレーニングやストレッチを紹介しています。効果がわかるから続く！全米ヨガアライアンスRYT200保持。
youtube.com/channel/UCP6aw2-Afafmm0cPZ7pmYyQ YouTube