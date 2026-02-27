「映画館文化」が勃興、社交と消費体験の新たな媒体に―中国

中国の多くの映画情報サイトの報告によると、映画産業にとって書き入れ時である今年の春節期には、映画館が単なる映画鑑賞だけの場でなく、社交のニーズと感情のつながりを担う重要な文化の媒体になり、社交関連で備えていた潜在力をより多く現実化しました。中国では新しい形の「映画館文化」が生まれつつあります。

統計によれば、今年の春節連休中、複数人数での映画のグループ鑑賞の割合は70．7％に達し、この「社交型鑑賞」の割合は過去最高に達しました。消費の状況では、映画チケットが様々な消費を喚起する新たな媒体となっており、映画と文化観光の連動、ロケ地と文化観光の提携により、「映画で巡る中国の旅」などの新たな消費のトレンドが形成され、このことで映画館の社交機能が一段と強められ、「銀幕に向けての熱気」を現実世界での消費につなげるエネルギーが出現しつつあります。

北京映画学院の翁暘准教授はこの現象について、「映画館は大人数での鑑賞によって、感情の共鳴を呼び起こすことができる。そのような体験は断片化された、つまり小さな画面の端末での視聴では得られない」と指摘した上で、映画館の物理的空間を利用して、市場や親子体験、文化観光など従来の枠を超えた融合を展開することは、映画館に行くだけで社交、消費、体験を一体化した総合的な消費を実現することができるとの考えを示しました。（提供/CGTN Japanese）