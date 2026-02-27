「東京深夜少女」を読む

Cygamesは、マンガ配信サービス「サイコミ」で連載され、2024年11月に完結した原案・輪千ユウ氏、マンガ・もてぃま氏による「東京深夜少女」を、2月27日から3月6日11時59分までの期間限定で全話無料公開する。

□「東京深夜少女」のページ

「東京深夜少女」×コンセプトBar「サキュバスシーシャ」のオフラインイベントを開催

「東京深夜少女」の取材協力先で、物語の舞台となったコンセプトBar「サキュバスシーシャ ABYSS 歌舞伎町店」の系列5店舗で、「東京深夜少女」とのオフラインコラボイベントが3月1日より開催される。もてぃま氏によるサイン会も予定されている。

コラボ第1弾「サキュバスシーシャ5店舗巡回コラボ」

開催期間：3月1日～4月30日

対象店舗にてコラボシーシャやコラボドリンクを購入すると、描き下ろしイラスト特典がもらえる。写真集、キャラクターブロマイド、アクリルキーホルダーなどのコラボグッズも販売される。

コラボ第2弾：もてぃま氏 トーク＆サイン会開催

開催日時：4月25日24時～26時、4月26日17時～19時

ここでしか聞けない「東京深夜少女」の制作秘話を公開するトークショーとサイン会が開催される。参加は20組限定で予約が必要。限定コラボセットの購入が必要となる。

□イベント特設ページ

※本イベントは20歳以上の方のみご参加いただけます。入場時に本人確認および年齢確認がございます

※ご来場に当たっての注意事項は特設ページにてご確認ください

もてぃま氏の新連載「黒衣の妹は私を許さない」は3月6日より連載開始

もてぃま氏が作画を担当する新連載「黒衣の妹は私を許さない」が3月6日12時より「サイコミ」で連載を開始する。

本作は双子のいびつな愛憎劇を描くサイコサスペンス。双子の妹・海姫(みき)の婚約者を思わぬ事故で殺めてしまった山姫(さき)。けれどその不幸な事故は、海姫に仕組まれた罠だった――。原作は「かんかん橋をわたって」の草野誼氏が担当する。

【草野誼氏のコメント】

長い間実現できなかった企画が、もてぃま先生という最高の描き手と出会えて船出することができました。

【もてぃま氏のコメント】

初めてのモノクロ原稿、頑張って作画させていただきました。山姫と海姫の双子の姉妹がとてもかわいいので見ていただけたら嬉しいです！

(C) Cygames, Inc.