中川翔子「弟くんが似てる」イケメン父の若かりし頃の写真披露「美形一家」「将来が楽しみすぎる」と話題
【モデルプレス＝2026/02/27】歌手でタレントの中川翔子が2月26日、自身のInstagramストーリーズを更新。亡き父・中川勝彦さんの若かりし頃の写真を公開した。
【写真】40歳双子出産タレント「時代を先取りした超イケメン」双子弟に似てる父を顔出し
中川は「弟くんが似てる勝彦じいじ」とつづり、1994年に亡くなった父で歌手の勝彦さんの写真を公開。椅子に座り、穏やかな眼差しを向ける父の貴重な姿を披露した。
この投稿に、ファンからは「時代を先取りした超イケメン」「美形一家」「美しすぎる」「将来が楽しみすぎる」「勝彦さんの面影を感じられて嬉しい」「才能豊かな人でしたね」「美形遺伝子が最強すぎる」といった声が寄せられている。
中川は、2023年4月に同年代のお相手との結婚を発表。2025年5月5日に妊娠を公表し、9月30日に双子男児を帝王切開で出産した。（modelpress編集部）
◆中川翔子、双子弟が似ている父・中川勝彦さんの写真公開
◆中川翔子の投稿に反響
