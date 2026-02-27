米ツアーフロリダ初戦の第1R 金谷拓実と中島啓太82位、平田憲聖108位
＜コグニザントクラシック 初日◇26日◇PGAナショナル リゾート チャンピオンC（フロリダ州）◇7223ヤード・パー71＞米国男子ツアーは西海岸から東海岸に移り、フロリダ4連戦が今週からスタート。日本勢3人が出場する第1ラウンドが終了した。
〈連続写真〉“超”フックグリップで飛ばす！ 金谷拓実の1Wスイング
米ツアー2年目の金谷拓実と米1年目の中島啓太が「73」で2オーバー・82位タイ。同じく米ルーキーの平田憲聖は「75」で4オーバー・108位タイといずれも出遅れた。9アンダー・単独首位に、「62」をマークしたオースティン・スマザーマン（米国）。1打差2位にニコラス・エチャバリア（コロンビア）が続いた。今大会には世界ランキング上位10傑が不在。日本の松山英樹、久常涼も出場していない。今大会の賞金総額は960万ドル（約14億9600万円）。優勝者には172万8000ドル（約2億6900万円）が贈られる。
