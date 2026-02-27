タレントの塚本恋乃葉(21)が26日までに自身のインスタグラムを更新。プロ野球・広島カープの“レジェンド”で野球解説者の前田智徳氏(54)と訪れた大阪のユニバーサル・スタジオ・ジャパン(USJ)での2ショット写真を公開した。



【写真】職人気質なコイ戦士が今では…ジョーズを頭に優しい笑顔

「レジェンド前田智徳さんとUSJロケへ行かせていただきました!!!」と、広島ホームテレビの番組「スナックコットン」ロケで同所を訪れたことを報告。ジョーズやミニオンのキャラクター帽子をかぶった2ショットやハリー・ポッターのマントを着て魔法杖を振る写真を投稿し、「偉大な方なのに色々な姿をみせてくださいました アトラクションもグルメも新エリアも楽しみました!ありがとうございました」などとつづった。



現役時代は「孤高の天才」「職人」「男前田」などの異名を持ち、近寄りがたいストイックな選手として知られた前田氏だが、今回の投稿では、塚本に寄り添って柔和な笑顔を見せている。塚本の父・善之氏(56)も元広島カープ投手(後に競輪選手転向)。カープで同時期を過ごした戦友の娘との共演に、前田氏もまるで親戚を見守るような優しいまなざしを向けている。



ファンからは「ぶち可愛い 前田さんデレデレですね」「良い顔してる」「孤高の天才も可愛いさには勝てないか」「レジェンドがはしゃいでますねぇ」「鉄仮面がデレデレでかわいすぎる」「おちゃめな前田さん楽しそう」「前田さんが普通の優しいおじさんの顔になってて楽しそうで嬉しい」など、現役時代のイメージとのギャップに驚く声が集まっている。



（よろず～ニュース編集部）