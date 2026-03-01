この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

新型RAV4は「今年のカーオブザイヤー候補」オーナーだから語れる驚きの進化と“買えない”現実

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

クルマ買う系チャンネル「ワンソクTube」が、「【不満多数…?】新型RAV4 納車されて分かった夜間内装･外装･加速･燃費･ナビ･メーター･運転支援などココが◎8コ! ココが✕10コ! | TOYOTA RAV4 HEV Z 2026」と題した動画を公開した。納車されたばかりの新型RAV4で往復約300kmのロングドライブを敢行し、オーナー視点で感じた進化点と細かな不満点を率直にレビューしている。



ワンソク氏はまず、新世代マルチメディアシステム「アリーン」を搭載したナビゲーションの進化を高く評価した。特に音声認識の処理速度について「従来の3倍。シャア専用並み」と表現し、ストレスのない操作性を強調。また、高速道路の渋滞時（40km/h以下）に手放し運転が可能となる「アドバンストドライブ」や、スムーズな車線変更を支援する「レーンチェンジアシスト」など、運転支援機能の充実ぶりを「先進的で安心感がある」と絶賛した。さらに、レーダークルーズコントロールに追加された「エコランモード」では、前走車への追従状況や空気抵抗の少なさを「葉っぱマーク」の目盛りで可視化する新機能を紹介。後続車が接近しすぎた際にデジタルインナーミラーの縁がオレンジ色に光って警告する機能など、安全面での細かい配慮にも言及した。



一方で、独自の視点から「細かすぎて伝わらない残念ポイント」も指摘。ドライブモードを切り替えた際のアニメーション演出が長すぎて、一時的にナビ画面が見えなくなる仕様には「曲がり角が近いと焦る」と苦言を呈した。また、ハイブリッドZグレードではタコメーターが表示できない点や、パドルシフトが非採用である点にも触れ、走りを楽しみたい層には物足りなさがあるかもしれないと分析。その他、夜間の車内照明の暗さや、カードホルダーの欠如など、日常使いで気になる点を挙げた。



総評としてワンソク氏は、細かな不満はあるものの「昨今のトヨタ車の中でも感動が大きい一台」と車両の完成度を絶賛。しかし、最大の問題点は「現状では普通には買えないこと」だとし、供給不足による入手難易度の高さを嘆いて動画を締めくくった。