が実現…川崎や宇都宮など7チームの限定商品が2月26日発売開始

株式会社アダストリアは、スタイルエディトリアルブランド「niko and …（ニコアンド）」と、Bリーグの祭典「B.LEAGUE MASCOT OF THE YEAR 2024-25」で上位に入賞した精鋭7チームとのスペシャルコラボレーションを実現。2月26日より、一部店舗および公式WEBストアにて限定販売を開始した。今月6日に詳細が発表された際には、感度の高いファン・ブースターの間で大きな話題を呼んでいた。

今回の企画は、ブランドが掲げる“uni9ue senses（ユニークセンス）”の一つである「LOCAL（地域）」への想いと、地域密着を掲げるBリーグのビジョンが共鳴し実現したもの。

昨年実施された川崎ブレイブサンダースとのコラボレーションでは、ファンから熱烈な反響が寄せられた。それを受け、今回は満を持して「マスコットオブザイヤー」上位7チーム（川崎、宇都宮ブレックス、千葉ジェッツ、アルバルク東京、サンロッカーズ渋谷、茨城ロボッツ、越谷アルファーズ）へと規模を拡大。試合観戦時はもちろん、デイリーユースにも適したデザイン性を備え、ファッション性の高いラインナップへと昇華させている。

展開されるのは、マスコットキャラクターを繊細な刺繍で表現したプルオーバーをはじめ、チームの世界観を連想させるメッセージを配したTシャツ、内ポケット付きで実用性に優れたキャンバストートバッグ、バッグ의ワンポイントになるチャームの計4型。全7チームそれぞれの個性を活かしたバリエーション豊かなアイテムがラインナップされる。

今回のコラボレーションに参加するチームおよび取扱店舗は以下の通り。

■参加チームおよび取扱店舗（）内はマスコット名

・全チーム商品購入可能店舗



niko and … TOKYO、公式WEBストア and ST

・川崎ブレイブサンダース（ロウル）



グランツリー武蔵小杉、niko and … 横浜ベイクォーター



※横浜ベイクォーターは店舗改装のため、2月27日より発売予定

・宇都宮ブレックス（ブレッキー）



FKDインターパーク

・千葉ジェッツ（ジャンボくん）



ららぽーとTOKYO-BAY、イオンモール幕張新都心

・アルバルク東京（ルーク）



ららぽーと立川立飛、二子玉川ライズ、イオンモールむさし村山、サンシャインシティアルパ、アーバンドックららぽーと豊洲

・サンロッカーズ渋谷（サンディー）



ららぽーと立川立飛、二子玉川ライズ、イオンモールむさし村山、サンシャインシティアルパ

・茨城ロボッツ（ロボスケ）



イオンモール水戸内原、イオンモールつくば

・越谷アルファーズ（アルファマン）



イオンレイクタウンmori、ららぽーと富士見、コクーンシティ

【画像】「niko and … 」コラボレーションアイテムの詳細