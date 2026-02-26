[PTS]ナイトタイムセッション17時30分時点 上昇158銘柄・下落115銘柄（東証終値比）
2月26日のPTSナイトタイムセッション（17:00～06:00）17時30分時点で売買が成立したのは298銘柄。東証終値比で上昇は158銘柄、下落は115銘柄だった。日経平均株価構成銘柄の売買成立数は64銘柄。うち値上がりが50銘柄、値下がりは11銘柄と買いが優勢。ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 日経平均レバレッジ・インデックス連動型上場投信<1570>は210円高と大幅高に買われている。
PTS市場全体、および日経平均構成銘柄の26日終値比の上昇率・下落率ランキングは以下のとおり。
△PTS値上がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <7901> マツモト 1305 +300（ +29.9%）
2位 <9980> ＭＲＫＨＬＤ 150 +27（ +22.0%）
3位 <5727> 邦チタ 2791 +500（ +21.8%）
4位 <4657> 環境管理 553 +80（ +16.9%）
5位 <148A> ハッチワーク 2100 +297（ +16.5%）
6位 <5246> エレメンツ 670 +59（ +9.7%）
7位 <2962> テクニスコ 1440 +123（ +9.3%）
8位 <3151> バイタルＫＳ 1514 +115（ +8.2%）
9位 <6836> ぷらっと 950 +72（ +8.2%）
10位 <3070> ジェリビンズ 107 +7（ +7.0%）
▼PTS値下がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <2722> アイケイＨＤ 360 -30（ -7.7%）
2位 <6573> ＣＲＡＶＩＡ 60 -4（ -6.2%）
3位 <2484> 出前館 127.3 -7.7（ -5.7%）
4位 <3911> Ａｉｍｉｎｇ 201 -12（ -5.6%）
5位 <4611> 大日塗 1418 -72（ -4.8%）
6位 <6952> カシオ 1550 -54.5（ -3.4%）
7位 <5753> 日伸銅 2898.7 -100.3（ -3.3%）
8位 <4564> ＯＴＳ 20.3 -0.7（ -3.3%）
9位 <1783> ファンタジス 66.1 -1.9（ -2.8%）
10位 <6327> 北川精機 1533 -42（ -2.7%）
△PTS [日経平均構成銘柄] 値上がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <7004> カナデビア 1110.4 +44.4（ +4.2%）
2位 <6758> ソニーＧ 3475 +77.0（ +2.3%）
3位 <6963> ローム 2853 +53.0（ +1.9%）
4位 <5802> 住友電 10385 +145（ +1.4%）
5位 <4004> レゾナック 11575 +150（ +1.3%）
6位 <6701> ＮＥＣ 4154 +39（ +0.9%）
7位 <6098> リクルート 6811 +61（ +0.9%）
8位 <4042> 東ソー 2714 +23.0（ +0.9%）
9位 <8802> 菱地所 5320.3 +43.3（ +0.8%）
10位 <9532> 大ガス 6489.6 +49.6（ +0.8%）
▼PTS [日経平均構成銘柄] 値下がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <6952> カシオ 1550 -54.5（ -3.4%）
2位 <4568> 第一三共 3030 -21.0（ -0.7%）
3位 <2432> ディーエヌエ 2582.6 -15.9（ -0.6%）
4位 <7453> 良品計画 3503 -19.0（ -0.5%）
5位 <3382> セブン＆アイ 2161 -7.0（ -0.3%）
6位 <6762> ＴＤＫ 2424 -6.5（ -0.3%）
7位 <4307> 野村総研 4154 -7（ -0.2%）
8位 <6503> 三菱電 5860.2 -9.8（ -0.2%）
9位 <4503> アステラス 2525.5 -1.5（ -0.1%）
10位 <4902> コニカミノル 591.1 -0.3（ -0.1%）
※PTSの株価はジャパンネクスト証券運営PTSのJ-Market及びX-Marketより取得
株探ニュース
