　2月26日のPTSナイトタイムセッション（17:00～06:00）17時30分時点で売買が成立したのは298銘柄。東証終値比で上昇は158銘柄、下落は115銘柄だった。日経平均株価構成銘柄の売買成立数は64銘柄。うち値上がりが50銘柄、値下がりは11銘柄と買いが優勢。ＮＥＸＴ　ＦＵＮＤＳ　日経平均レバレッジ・インデックス連動型上場投信<1570>は210円高と大幅高に買われている。
　PTS市場全体、および日経平均構成銘柄の26日終値比の上昇率・下落率ランキングは以下のとおり。


△PTS値上がり率ランキング
　　 コード　銘柄名　　　　　株価　　終値比（　 率　）
1位 <7901>　マツモト　　　　　 1305　　+300（ +29.9%）
2位 <9980>　ＭＲＫＨＬＤ　　　　150　　 +27（ +22.0%）
3位 <5727>　邦チタ　　　　　　 2791　　+500（ +21.8%）
4位 <4657>　環境管理　　　　　　553　　 +80（ +16.9%）
5位 <148A>　ハッチワーク　　　 2100　　+297（ +16.5%）
6位 <5246>　エレメンツ　　　　　670　　 +59（　+9.7%）
7位 <2962>　テクニスコ　　　　 1440　　+123（　+9.3%）
8位 <3151>　バイタルＫＳ　　　 1514　　+115（　+8.2%）
9位 <6836>　ぷらっと　　　　　　950　　 +72（　+8.2%）
10位 <3070>　ジェリビンズ　　　　107　　　+7（　+7.0%）


▼PTS値下がり率ランキング
　　 コード　銘柄名　　　　　株価　　終値比（　 率　）
1位 <2722>　アイケイＨＤ　　　　360　　 -30（　-7.7%）
2位 <6573>　ＣＲＡＶＩＡ　　　　 60　　　-4（　-6.2%）
3位 <2484>　出前館　　　　　　127.3　　-7.7（　-5.7%）
4位 <3911>　Ａｉｍｉｎｇ　　　　201　　 -12（　-5.6%）
5位 <4611>　大日塗　　　　　　 1418　　 -72（　-4.8%）
6位 <6952>　カシオ　　　　　　 1550　 -54.5（　-3.4%）
7位 <5753>　日伸銅　　　　　 2898.7　-100.3（　-3.3%）
8位 <4564>　ＯＴＳ　　　　　　 20.3　　-0.7（　-3.3%）
9位 <1783>　ファンタジス　　　 66.1　　-1.9（　-2.8%）
10位 <6327>　北川精機　　　　　 1533　　 -42（　-2.7%）


△PTS [日経平均構成銘柄] 値上がり率ランキング
　　 コード　銘柄名　　　　　株価　　終値比（　 率　）
1位 <7004>　カナデビア　　　 1110.4　 +44.4（　+4.2%）
2位 <6758>　ソニーＧ　　　　　 3475　 +77.0（　+2.3%）
3位 <6963>　ローム　　　　　　 2853　 +53.0（　+1.9%）
4位 <5802>　住友電　　　　　　10385　　+145（　+1.4%）
5位 <4004>　レゾナック　　　　11575　　+150（　+1.3%）
6位 <6701>　ＮＥＣ　　　　　　 4154　　 +39（　+0.9%）
7位 <6098>　リクルート　　　　 6811　　 +61（　+0.9%）
8位 <4042>　東ソー　　　　　　 2714　 +23.0（　+0.9%）
9位 <8802>　菱地所　　　　　 5320.3　 +43.3（　+0.8%）
10位 <9532>　大ガス　　　　　 6489.6　 +49.6（　+0.8%）


▼PTS [日経平均構成銘柄] 値下がり率ランキング
　　 コード　銘柄名　　　　　株価　　終値比（　 率　）
1位 <6952>　カシオ　　　　　　 1550　 -54.5（　-3.4%）
2位 <4568>　第一三共　　　　　 3030　 -21.0（　-0.7%）
3位 <2432>　ディーエヌエ　　 2582.6　 -15.9（　-0.6%）
4位 <7453>　良品計画　　　　　 3503　 -19.0（　-0.5%）
5位 <3382>　セブン＆アイ　　　 2161　　-7.0（　-0.3%）
6位 <6762>　ＴＤＫ　　　　　　 2424　　-6.5（　-0.3%）
7位 <4307>　野村総研　　　　　 4154　　　-7（　-0.2%）
8位 <6503>　三菱電　　　　　 5860.2　　-9.8（　-0.2%）
9位 <4503>　アステラス　　　 2525.5　　-1.5（　-0.1%）
10位 <4902>　コニカミノル　　　591.1　　-0.3（　-0.1%）



※PTSの株価はジャパンネクスト証券運営PTSのJ-Market及びX-Marketより取得

株探ニュース